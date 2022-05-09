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фото приезжих полицаев-барыг, которые барыжат прячась за остановками, нужно развешивать на всех без исключения остановках города!Вместе с насяльником этой полиции и с надписью барыги нашего города!С колёсных рудненских чинушманов сами понимаете спросить вообще нечего.Я даже сомневаюсь могут ли они понять спрашиваемое.В их голове, если она конечно есть, не в состоянии уложиться что вместо колёс на деньги бюджета нужно было для жителей города сделать качественные остановки, а не эту жуть вымирающего кишлака.Остановка в сельской местности в 100 метрах от небольшой деревни Мастищи.Сфотографировал проезжая мимо по велодорожке.Это даже не какая-нибудь федеральная трасса. Это просто соединительный кусочек дороги между деревнями где-то в окрестностях киевки.На мониторе время до прибытия автобусов, номера маршрутов и карта местности меняются.