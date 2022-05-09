Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+13°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • В, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее государство что-то недослышало?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44198
Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее государство что-то недослышало?
Отправлено: 09.05.22 - 12:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальный Рудный отчитывается, что выездная комиссия съездила и отремонтировала остановку. Какую остановку, если она отсутствует? Между тем проблема никуда не делась. Каждый день продолжаются ссоры пассажиров и водителей, льются слезы женщин.
Читать новость

КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1510
Re: Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее...
Отправлено: 09.05.22 - 12:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На первом фото автобус ССГПО. Скорее всего на обед приехал домой.
Профайл
Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
73
Re: Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее...
Отправлено: 09.05.22 - 16:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так потихоньку глядишь и наведут порядок с остановочными пунктами. А я со своей стороны готов оборудовать автобусы Рудного автоинформаторами. Думаю объявление остановок будет не лишним.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5242
Re: Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее...
Отправлено: 09.05.22 - 19:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас Рудный по масштабу совсем малюсенький городок по сравнению с Алматы, однако проезд стоит одинаково, хотя при первом случае длина самого длинного маршрута не более десяти километров, а в мегаполисе доходит до сорока. Как же так? Неужели кошелек столичных жителей надо беречь, а рудничан считают богаче их.
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
356
Re: Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее...
Отправлено: 09.05.22 - 21:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то мне подсказывает, что "остановка по требованию" подразумевает остановку там, где пассажиру нужно срочно выйти, а не там, где есть остановка. Там, где есть остановка, автобус должен останавливаться по умолчанию. Нет?
...
И на тему "карманов"... По улице Ленина в Рудном на остановке около Музея нет никакого кармана. Но остановка есть. И автобусы останавливаются. Точно такая же ситуация и напротив техникума в сторону автовокзала. "Карманов" нет, остановка есть. Где логика?
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12244
Re: Остановка по требованию-2, или Испорченный телефон. Слышащее...
Отправлено: 10.05.22 - 09:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото приезжих полицаев-барыг, которые барыжат прячась за остановками, нужно развешивать на всех без исключения остановках города!
Вместе с насяльником этой полиции и с надписью барыги нашего города!

С колёсных рудненских чинушманов сами понимаете спросить вообще нечего.
Я даже сомневаюсь могут ли они понять спрашиваемое.
В их голове, если она конечно есть, не в состоянии уложиться что вместо колёс на деньги бюджета нужно было для жителей города сделать качественные остановки, а не эту жуть вымирающего кишлака.

Остановка в сельской местности в 100 метрах от небольшой деревни Мастищи.
Сфотографировал проезжая мимо по велодорожке.
Это даже не какая-нибудь федеральная трасса. Это просто соединительный кусочек дороги между деревнями где-то в окрестностях киевки.


На мониторе время до прибытия автобусов, номера маршрутов и карта местности меняются.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS