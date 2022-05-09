В конце апреля "НГ" опубликовала заметку об остановке маршрутного автобуса № 6 на пересечении улиц Топоркова-Шевченко в Рудном. Вернее, о её официальном отсутствии.

Ничто не помешало остановиться автобусу, хотя он и не относится к маршруту. Там же останавливалась "шестерка"

Отсутствует дорожный знак 5.12 (Место остановки автобуса), отсутствует остановочный пункт, отсутствует указание остановки в маршрутной схеме движения автобуса.

Незамедлительно после публикации этой статьи появился ответ от пользователя Instagram rudny_official:





«Сразу после публикации был комиссионный выезд. Автобусная остановка приведена в соответствие, произведен ремонт. В настоящее время решается вопрос об установке дополнительного дорожного знака. Проведена разъяснительная беседа с водителем»



Итак слышащее государство услышало и отреагировало! Вот только, похоже, что-то недослышало.

В заметке обозначена проблема. На пересечении улиц Топоркова-Шевченко, около СТО «Гараж», десятки лет останавливался автобус, высаживая пассажиров. Но с определенного времени водители отказываются останавливаться в этом месте, ссылаясь на отсутствие знаков и штрафы ДПС.

Между тем официальный Рудный отчитывается, что выездная комиссия съездила и отремонтировала остановку. Какую остановку, если она отсутствует? А дело в том, что напротив, около продуктового магазина, есть остановочный павильон, у которого с одного угла был оторван профлист. Вот этот профлист они и закрутили одним саморезом и бодро отчитываются – проблема решена. Между тем проблема никуда не делась. Каждый день продолжаются ссоры пассажиров и водителей, льются слезы женщин (и это не образное выражение).

Было...

... и стало

Поэтому "НГ" обратилась с запросом в ДП Костанайской области:

«Согласно правил перевозок пассажиров (от 26.03.2015. №11550), при перевозке пассажиров допускается остановка по требованию, при заблаговременном уведомлении водителя. При этом в ПДД не указано, что остановка возможна только в месте, обозначенном знаком автобусной остановки. Между тем неоднократно повторяется ситуация в Рудном, по ул. Топоркова, 27 "А", когда водители маршрута № 6 отказываются останавливаться в этом месте. Хотя автобусы в этом месте ранее останавливались более десяти лет. Водители ссылаются на то, что их начали штрафовать сотрудники ДПС. На основании чего выписываются штрафы и запрещается остановка в указанном месте? (На противоположной стороне улицы остановочный пункт имеется). Небольшое уточнение - остановка по требованию не совсем корректно описывает ситуацию, возникшую на ул. Топоркова. Это не случайная остановка посреди дороги, а заезд в специальный карман. Пассажиры могут спокойно и безопасно выйти из автобуса и зайти в него, не создавая опасных ситуаций на проезжей части».

На запрос оперативно ответил начальник местной полицейской службы ДП Виталий ЦОЙ:

«Согласно п. п. 1 п. 25 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденным приказом и. о. министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года, при осуществлении регулярных городских перевозок пассажиров в обычном режиме городскими автобусами, имеющими не менее двух пассажирских дверей, остановка автобусов осуществляется на всех указанных на схеме маршрута остановочных пунктах. Согласно п. 30, при наличии на маршруте остановочных пунктов по требованию пассажирам следует заблаговременно извещать водителя о необходимости остановки. В данном случае в указанном вами месте отсутствует пункт остановки по требованию. Также сообщаем вам, что управлением административной полиции УП г. Рудный прорабатывается вопрос с местными исполнительными органами об открытии остановочного пункта».

Итак, что имеем? Десятилетиями автобусы останавливались в этом месте, высаживая пассажиров, но в какой-то момент времени это стало вдруг нельзя. Управление полиции Рудного и местные исполнительные органы погрузились в глубокие размышления: как бы установить знак автобусной остановки? Ведь это огромные энергоресурсные затраты. Наверняка необходимо разыграть тендер, а если он не состоится, сделать закупку из одного источника. Да в чем проблема поставить знак?! Неужели об этом нужно думать несколько месяцев? И что исследовала выездная комиссия на другой стороне дороги, игнорируя очевидную и обозначенную проблему?

В далеком прошлом гуляла шутка, перефразирующая цитату из советского кинофильма: «Есть ли жизнь за МКАДОМ?» Конечно город Рудный - не такой масштабный, однако проблема довольно значительная. По улице Ленина есть регулярное движение десятка маршрутов. Всё. А частный сектор в этом плане обделен.

15 лет назад по улице Мира осуществлял перевозки маршрут № 25, часть частного сектора захватывал маршрут № 13. На данный момент маршрут № 6 - единственный, которым можно воспользоваться жителям частного сектора. Но и тут жителей практически лишили привычной остановки. Мало того, что интервал довольно редкий, а в этом году в выходные вообще составляет более двух часов, так еще и расстояние между остановками более одного километра. Как говорится, всё для людей. При этом тариф на перевозку пассажиров с 7 мая подняли до 100 тенге. Ну теперь заживем. Это же практически как путешествовать первым классом. Интересно, а напитки подавать будут?

Итоги. Слышащее государство не расслышало и задумалось. Вместо решения проблемы с отсутствием остановки в обозначенном месте закрутили саморез в имеющейся и отчитались о проделанной работе выездной комиссии. Знак не установили. Автобусы не останавливаются. Женщины плачут. Водители кричат. Да, и еще: как сообщил rudny_official, с водителем проведена беседа. Уж не знаю, что они там услышали, но получилось, как в старой детской игре "Испорченный телефон".

Вместе изменим жизнь к лучшему?