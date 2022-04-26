Проживая на ул. Топоркова, я регулярно пользуюсь маршрутом № 6 - единственным на этой улице. И он регулярно дает повод для того, чтобы написать очередную заметку. На этот раз поводом будет скандал в салоне автобуса.

Место где обычно останавливались автобусы, следующие в сторону поселка ФЗО / Фото автора

Вечером 22 апреля водитель неожиданно отказался останавливать автобус в привычном месте – около пересечения улиц Шевченко и Топоркова, напротив магазина. Пассажиры подняли крик: "Останови сейчас же, нам с детьми куда потом идти? Куда ты нас везешь?"

Водитель парировал: "Вот когда у вас будут права, будете останавливаться, где хотите. В этом месте нет никакого знака, обозначающего автобусную остановку. Нет знака - нет остановки". Пассажиры возмутились: "Всю жизнь здесь останавливался автобус!" Ответ: "Вчера здесь оштрафовали моего коллегу, я не хочу, чтобы оштрафовали и меня".

Знак пешеходного перехода – совсем не там, где обычно переходят люди / Фото автора

На этом не закончилось. Пассажиры отказались оплачивать проезд, а водитель - открывать дверь. Перепалка длилась несколько минут. Начали звучать призывы разбить водителю морду. Накал страстей, испорченное настроение, испуганные дети. Кто виноват в этой ситуации? Попробуем разобраться.

Остановка на ул. Шевченко-Топоркова. С правой стороны. На противоположной стороне остановки нет / Фото автора

Надо отметить, что пассажиры маршрута № 6 изначально лишены какого-либо комфорта, о чём уже неоднократно писалось. Начиная от старых разбитых автобусов и заканчивая отсутствием остановочных павильонов. По меньшей мере в двух местах, где останавливается автобус (напротив кафе "Обжоркин" и на пересечении ул. Шевченко-Топоркова) парковочный карман – единственный опознавательный знак, помогающий определить хотя бы косвенно, что в этом месте останавливаются автобусы. Пассажиры, которые регулярно пользуются этим маршрутом, знают, где находятся остановки, а вот случайно оказавшемуся в этом районе человеку или приезжему сориентироваться будет нелегко.

Знак автобусной остановки на ул. Шевченко-Топоркова. Правая сторона / Фото автора

Например, в 50 м от остановки напротив "Обжоркина" есть обустроенный остановочный павильон, где останавливаются маршруты №№ 30, 20, 26, 4. В упомянутых же местах нет ни павильонов, на знаков остановки общественного транспорта, не говоря уже о возвышающейся над дорогой, платформе. Соответственно нет ни названия остановок, ни указания маршрутов и интервалов движения, ни урн для мусора, ни скамеек, чтобы присесть в ожидании автобуса, ни деревца, чтобы укрыться в тени от палящего солнца, ни навеса от дождя.

Вообще в Рудном остановки – кто во что горазд. Имеются капитальные конструкции из толстенных труб и уголка, есть сложенные из кирпича торговые павильоны и легкие, с жестяной крышей и стенами из поликарбоната. Большие и маленькие, со стенами и без. Разного цвета и формы. Их все объединяет одно: нет ни одной комфортной остановки, где было бы сделано что-то для удобства пассажиров.

Где-то там, на горизонте, остановка "Горжилстрой". От предыдущей до нее 1 км / Фото автора

Но вернемся к нашей скандальной ситуации. Водитель сослался на то, что его коллегу оштрафовали. Между тем, согласно ПДД РК, остановки и не обязаны как-то внешне выделяться. Чем они оснащаются - регламентируется иными документами. Достаточно того, что место, где останавливается общественный транспорт, обозначено знаком 5.12 (5.13, если речь идёт об остановке трамвая). В нашем случае знак отсутствует. Может ли автобус останавливаться в таком месте?

В правилах перевозок пассажиров присутствует термин «остановка по требованию». В приказе и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 349 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом от 3 июля 2015 года № 11550" указано:

- пункт посадки и высадки пассажиров (остановочный пункт) – обустроенный в соответствии с требованиями настоящих Правил участок придорожной полосы, предназначенный для остановки автотранспортных средств с целью посадки и высадки пассажиров;

- схема маршрута – графическое условное изображение маршрута с указанием остановочных пунктов, расстояний между ними, а также характерных ориентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов и тоннелей)

Расположение остановок на ул. Топоркова

А в параграфе № 3 написано о «обычном маршруте»:

1) обычном, осуществляемом городскими автобусами, имеющими не менее двух пассажирских дверей, микроавтобусами, а также междугородными автобусами на маршрутах регулярных пригородных автомобильных перевозок, с остановками на всех указанных на схеме маршрута остановочных пунктах, расстояние между которыми должно составлять от 400 до 800 метров в черте города; (выделено мной - авт.)

При наличии на маршруте регулярных городских (сельских) автомобильных перевозок пассажиров и багажа остановочных пунктов "по требованию" пассажирам следует заблаговременно извещать водителя (кондуктора) о необходимости остановки на указанном остановочном пункте. При нахождении пассажиров на таком остановочном пункте водитель делает остановку для их посадки.

Ни в этих правилах, ни в ПДД нет каких-либо ограничений, что автобус может останавливаться только в месте, обозначенном знаком автобусной остановки. Думаю, что в этом случае водителей просто «разводят».

Но, изучая правила перевозок, я обратил внимание на выделенные выше строчки. На схеме маршрута № 6, которую я нашел в интернете, не указаны все места остановок автобуса. А расстояние от остановки "Автобусный парк" до остановки "Горжилстрой", согласно картам Яндекс, составляет 1 км.

Расстояние между остановками маршрута № 6 на Яндекс-карте

Что же получается? Дорожная полиция нашла лазейку и «кошмарит» водителей. Думаю, что этот факт требует проверки. Водители либо не знакомы с правилами перевозки пассажиров и ПДД, либо не хотят связываться и отстаивать свою правоту. Местные исполнительные органы игнорируют проблему, существующую десяток лет (это на моей памяти), а именно – отсутствие знаков и остановочных павильонов в указанных местах. А страдают обычные пассажиры: женщины с детьми, пенсионеры.

Справедливости ради стоит отметить, что, поставив знак остановки на пересечении ул. Шевченко-Топоркова, власти создадут другую проблему. В этот карман постоянно заезжают дальнобойщики на большегрузах с прицепами - либо вздремнуть, либо забежать в магазин. Либо используют его для разворота. Если там будет знак, всем транзитникам нельзя будет останавливаться на этом месте, а также за 15 м до и после него.

Какой же выход? Либо сотрудникам ДПС дадут приказ оставить водителей в покое. Либо МИО обустроят места общественного транспорта, что мало вероятно в Рудном. Либо пассажиры набьют-таки морду водителю.

Время покажет. Вместе изменим жизнь к лучшему?