Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...

Отправлено: - 15:12

Когда 8 лет укронацисткая власть проводила АТО , бомбила и убивала жителей днр и лнр в том числе немало детей, никто не писал и не проводил митингов в их защиту. Война это плохо. По мирному договориться можно было и Россия ждала и предлогала до последнего, но не для мира вооружали, подкупали, переучивали Украину а чтобы стравить соседские народы , посеять вражду, хаос, разруху. Англосаксы потирают ручки и думают о большой власти и деньгах, а их прислуга будет биться до последнего. И ещё некоторые будут писать на заборах, в сетях и незнать либо отрицать настоящую праvду.