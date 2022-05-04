Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Корреспонденты «НГ» увидели их в воскресенье, 1 мая.

Желто-синие силуэты сопровождает надпись: «Мама, а мы тоже умрем?». Под каждым рисунком есть и более мелкие надписи: «Нет войне».

«НГ» попыталась найти автора рисунков, чтобы узнать, почему он решил их сделать.

Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.

- Я увидел эти рисунки за несколько дней до 1 мая, - рассказал Кайрат. - Нормально отношусь к таким рисункам, а к войне - плохо. То, что сейчас происходит на Украине, вызывает только ужас и страх. Кстати, после высказывания Кеосаяна (Тигран Кеосаян, российский режиссер, недавно обвинивший казахстанцев в неблагодарности за отмену военного парада 9 мая. МИД РК уже отреагировал на его выступление - «НГ») мне стало как-то не по себе. Не хотелось бы воспринимать их всерьез, но было неприятно. Лучше бы таких рисунков побольше было, чем подобных высказываний.

- Я не живу в этом дворе, но часто через него хожу, рисунок увидел еще до 1 мая, - сообщил Владимир Петрович. - Рисунок мне понравился тем, что он антивоенный. Не пойму, почему он кого-то может удивить? В советское время таких рисунков была масса. Мелками писали на стенах: «Миру - мир», «Нет войне», «Мир, труд, май» и воспринималось это прекрасно. Я сам русский, есть родственники в России, которые тоже не поддерживают войну с Украиной, но прямо об этом говорить там, скажем так, не совсем принято. Я рад, что в такой момент оказался в Казахстане, где мы можем более открыто высказываться против войны. Конечно, она никому не нужна!

Женщина, представившаяся Татьяной, сообщила, что приехала в гости к дочери, сейчас гуляет с внучкой.

- Я - казашка, но у меня гражданство России, живу под Южноуральском, В Костанае живет дочь, гражданка Казахстана, - рассказала Татьяна. - Один зять у меня русский, второй - украинец. Кого я должна поддерживать? Конечно, я против войны. Если есть такие рисунки, то пусть они будут, хотя считаю, что «Мама, мы умрем» - перебор. Ничего плохого в рисунках не вижу, но против нагнетания ситуации. Сейчас много политики в этом вопросе, каждый тянет в свою сторону. Национальные вопросы воспринимаются очень болезненно. Есть у меня сноха, южанка, которая порой говорит, что мы не так соблюдаем обычаи, вплоть до празднования памятных дат. Я ей объясняю: мы уже обрусевшие казахи, поэтому делаем по-другому. Что плохого в том, что мы впитываем традиции разных народов? Это что, повод для войны? Думаю, простым людям она не нужна. Это политика.

Другие жители коротко отвечали, что ничего против таких рисунков не имеют.

Если автор рисунков хочет высказаться, просим его позвонить в редакцию.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ