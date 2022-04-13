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≡ Женщину убили в своей квартире в Лисаковске
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43995
Женщину убили в своей квартире в Лисаковске
Отправлено: 13.04.22 - 11:25
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Тело 56-летней женщины 8 апреля обнаружила ее знакомая, которая пришла к ней в гости. Дверь квартиры была не заперта. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1495
Re: Женщину убили в своей квартире в Лисаковске
Отправлено: 13.04.22 - 11:25
#1
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Что-то Лисаковск последнее время не радует...
Надеюсь виновные понесут наказание по всей строгости Закона...
Родным и близким - соболезнования...
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