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Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43850
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:35
Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:35
транспорт заработает или нет,
вот в чем вопрос.
вот в чем вопрос.
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:38
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:39
Цитата:
и на счет этих гр...ых тестов ничего не сказано.
alex_60:
транспорт заработает или нет, вот в чем вопрос.
транспорт заработает или нет, вот в чем вопрос.
и на счет этих гр...ых тестов ничего не сказано.
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:42
по идее паспорта вакцинации пора
признать взаимно тогда,
раз пошла такая пьянка.
признать взаимно тогда,
раз пошла такая пьянка.
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:42
Цитата:
А вот это не совсем так. Во-первых, раз в 15 дней, а во-вторых ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЮ: учеба, лечение, близкие родственники, документально подтвержденные.
С казахстанской же стороны нашим гражданам сейчас разрешается выезд на машине один раз в 30 дней без подтверждения цели поездки.
А вот это не совсем так. Во-первых, раз в 15 дней, а во-вторых ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЮ: учеба, лечение, близкие родственники, документально подтвержденные.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15127
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:52
Название не соответствует статье. Россия никак не может влиять на поездки В какие-либо страны.
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:53
Цитата:
верно
Цитата:
это требования РФ, не Казахстана. Для выезда из Казахстана никаких оснований не нужно было уже более полугода.
yudjin:
раз в 15 дней
раз в 15 дней
верно
Цитата:
yudjin:
ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЮ: учеба, лечение, близкие родственники, документально подтвержденные
ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЮ: учеба, лечение, близкие родственники, документально подтвержденные
это требования РФ, не Казахстана. Для выезда из Казахстана никаких оснований не нужно было уже более полугода.
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:58
Цитата:
ну Россия - это же не Боливия и Перу!
С ними то просто делом чести было признать такие бумажки...
Цитата:
Не так, у коллеги племянница студентка ездит, проверяют основание на КАЗАХСТАНСКОЙ. В декабре было, что со справкой из вуза не выпустили, требовали приглашение. Поэтому многие студенты вернулись в Костанай с казахстанской границы.
alex_60:
по идее паспорта вакцинации пора
по идее паспорта вакцинации пора
ну Россия - это же не Боливия и Перу!
С ними то просто делом чести было признать такие бумажки...
Цитата:
Yorik:
Для выезда из Казахстана никаких оснований не нужно было уже более полугода.
Для выезда из Казахстана никаких оснований не нужно было уже более полугода.
Не так, у коллеги племянница студентка ездит, проверяют основание на КАЗАХСТАНСКОЙ. В декабре было, что со справкой из вуза не выпустили, требовали приглашение. Поэтому многие студенты вернулись в Костанай с казахстанской границы.
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 14:24
Цитата:
Странно, потому что наш студент проехал без этого и в декабре, и в январе.
Я лично пересекал в субботу, 19.03 туда и обратно - НОЛЬ вопросов на нашей стороне.
yudjin:
пустили, требовали приглашение. Поэтому многие студенты вернулись в Костанай с казахстанской границы
пустили, требовали приглашение. Поэтому многие студенты вернулись в Костанай с казахстанской границы
Странно, потому что наш студент проехал без этого и в декабре, и в январе.
Я лично пересекал в субботу, 19.03 туда и обратно - НОЛЬ вопросов на нашей стороне.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2429
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 14:51
Ох, хлынет сейчас в страну поток оставшихся не у дел из-за санкций россиян.
Но, чтобы к нам не проникали зомбированные путинисты надо при въезде от каждого требовать произнести - Крим це Україна. Путен – х...о! Слава Україні!
Если произнес сию фразу, то добро пожаловать в Казахстан. Нет - тогда возвращайся назад в страну-изгой.
Но, чтобы к нам не проникали зомбированные путинисты надо при въезде от каждого требовать произнести - Крим це Україна. Путен – х...о! Слава Україні!
Если произнес сию фразу, то добро пожаловать в Казахстан. Нет - тогда возвращайся назад в страну-изгой.
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 15:17
был такой свежий воздух в теме,
нет надо было его испортить..
[Исправлено: alex_60, 24.03.2022 - 15:23]
нет надо было его испортить..
[Исправлено: alex_60, 24.03.2022 - 15:23]
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 15:47
Цитата:
а при въезде в Россию всяких "юлек" хватать за яйки, чтобы не лезли со своими либеральными гейропейскими взглядами
юля елиссева:
надо при въезде от каждого требовать
надо при въезде от каждого требовать
а при въезде в Россию всяких "юлек" хватать за яйки, чтобы не лезли со своими либеральными гейропейскими взглядами
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