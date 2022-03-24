Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА новости.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.

С казахстанской же стороны нашим гражданам сейчас разрешается выезд на машине один раз в 15 дней без подтверждения цели поездки. Отсчет начинается с даты последнего въезда в Казахстан.



Вылетать разрешено без ограничений в те страны, с которыми возобновлено авиасообщение.