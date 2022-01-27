Отправлено: - 10:49

что за распоряжение, почему вакцинированным не делают?

Цитата:ну как всегда, скорее негласное, чем официальное... которое они как обычно будут отрицать.Не знаю от чего вообще зависит их желание или не желание брать мазок... от настроения, от указания руководства...не знаю.На работе уже пять абсолютно вакцинированных сотрудников переболело подтвержденным тестом коронавирусом. У кого-то также сначала отказывались брать и даже не ограничивали в работе.... мол "выжевакцинированы!"... можете ходить на работу. Но после настойчивого требования, все же брали анализ.Однозначно можно сказать, что вакцинированные болеют! Причем после недавней ревакцинации через неделю пару человек слегли. Единственный плюс, никто не попал в стационар, все дома... с разной степенью сопливости и кашля.Действительно, все зависит от иммунитета и хронических болячек каждого человека!