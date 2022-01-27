Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотел поинтересоваться по одному вопросу... Приболел, температура была 38.2, вызвали скорую. Приехали померили температуру, давление, прищепкой уровень кислорода, послушали лёгкие, посмотрели горло, посоветовали что делать и пить. Для открытия больничного сказали на следующий день ехать в поликлинику. Поехал, там померили температуру, кислород и глянули горло. На мой вопрос про ПЦР-тест спросили: "Вы вакцинированы?". Читать новость
потомушто потому ))) ведь тогда смысл/желание/стимул вакцинироваться пропадет у тех кто не вакцинировался ещё и у остальных ревакцинироваться, я так думаю, и да, ковид лечат? не помогают организму самому бороться разве? по-моему тут только на собственный иммунитет вся надежда
что за распоряжение, почему вакцинированным не делают?
ну как всегда, скорее негласное, чем официальное... которое они как обычно будут отрицать. Не знаю от чего вообще зависит их желание или не желание брать мазок... от настроения, от указания руководства...не знаю. На работе уже пять абсолютно вакцинированных сотрудников переболело подтвержденным тестом коронавирусом. У кого-то также сначала отказывались брать и даже не ограничивали в работе.... мол "выжевакцинированы!"... можете ходить на работу. Но после настойчивого требования, все же брали анализ. Однозначно можно сказать, что вакцинированные болеют! Причем после недавней ревакцинации через неделю пару человек слегли. Единственный плюс, никто не попал в стационар, все дома... с разной степенью сопливости и кашля. Действительно, все зависит от иммунитета и хронических болячек каждого человека!
Пробовал сегодня звонить в фонд медицинского страхования 1406 тел, так там тоже подтвердили информацию, но сказали, что неправильно меня информировали в поликлинике... Типа если вакцинирован гражданин, то при заболевании у него Обязательно результат будет положительным... И я так понял,что не зависит от того чем заболел, ковидом, гриппом или орви, так как сказали раз вакцинированным, то в крови есть антитела и при заболевании их количество начинает увеличиваться. короче я не понял, Толи все дают неправильную информацию, Толи ПЦР тест даёт положительный результат вне зависимости от того чем заболел
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