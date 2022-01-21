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≡ «С фонариками по коридорам» - Отсутствие освещения стало причиной конфликта жильцов многоэтажки и ПКСК в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43361
«С фонариками по коридорам» - Отсутствие освещения стало причиной конфликта жильцов многоэтажки и ПКСК в Костанае
Отправлено: 21.01.22 - 12:40
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В первом подъезде пятиэтажного дома № 8 по ул. Мирошниченко с ноября 2021 года нет света на лестничных площадках и в коридорах. По словам жильцов, обслуживающее их дом ТОО «СВ-Комплект-79» бездействует.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
618
Re: «С фонариками по коридорам» - Отсутствие освещения стало...
Отправлено: 21.01.22 - 12:40
#1
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Цитата:
Директор ТОО «СВ-Комплект-79» Виктор СИБИЛЬ прокомментировал ситуацию:

Источник:


Виктор Леонидович! Пить надо меньше! Последние дома с таким отношением к людям растеряете!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8105
Re: «С фонариками по коридорам» - Отсутствие освещения стало...
Отправлено: 21.01.22 - 13:12
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Пить надо меньше!

Чья бы мычала? ;-)
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Б
§ Букет счастья
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.18
Сообщений:
36
Re: «С фонариками по коридорам» - Отсутствие освещения стало...
Отправлено: 21.01.22 - 13:37
#3
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Какой-то детский лепет, а не комментарий взрослого мужчины, возглавляющего ТОО... Аж стыдно стало за него.. А замок на двери подвала не судьба повесить, чтобы там никто не ночевал? И что это за странная фраза "многие жильцы МНЕ должны", лично вам что ли? Или всё таки имеют долги за квартплату? Видимо вы эти деньги в свой карман складываете?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23927
Re: «С фонариками по коридорам» - Отсутствие освещения стало...
Отправлено: 21.01.22 - 13:57
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Виктор Леонидович! Пить надо меньше! Последние дома с таким отношением к людям растеряете!

Коллега ВЧКушки? Пьёт... :lol: :-o
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