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≡ Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43345
Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 17:57
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Об этом сегодня, 19 января, сообщил заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ. В ближайшие дни пройдет несколько совещаний с представителями торговых сетей, магазинов у дома, а также с производителями продуктов питания.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8211
Re: Постановление о предельных ценах на продукты начнет...
Отправлено: 19.01.22 - 17:57
#1
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Вот примерно как надо..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8211
Re: Постановление о предельных ценах на продукты начнет...
Отправлено: 19.01.22 - 18:02
#2
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А я масло Идеал брал по 850..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8423
Re: Постановление о предельных ценах на продукты начнет...
Отправлено: 19.01.22 - 19:57
#3
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Ну всё понятно,пока власть тешилась и тратила деньги на переименования,универсиады,ЭКСПО,LRT и прочую показуху, заниматься сельским хозяйством , производством и торговлей пришлось предпринимателям,теперь когда народ обнищал до такой степени ,что не может купить элементарные продукты питания в магазине,давайте залезем в карман производителей и торгашей пусть они и платят,за узколобость и недальновидность чиновников и правительства.
Не боитесь,что с такими темпами и такой политикой в следующий раз просто некуда будет лезть,дураков то нет за ваши ошибки рассчитываться.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
958
Re: Постановление о предельных ценах на продукты начнет...
Отправлено: 19.01.22 - 20:06
#4
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Цитата:
Поводом для сегодняшней встречи стало обращение к властям в соцсетях костанайца Мухтара НУРКАНОВА, который счел слишком высокими цены на овощи в супермаркете «Астыкжан»

А случайно Мухтар не сообщил в каком Астыкжане закупался? По Абая их супермаркет насколько я знаю, а по Назарбаева они арендуют площадь и там цены выше, так как нужно расходы окупить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8423
Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 20:22
#5
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Цитата:
dandiv:
А случайно Мухтар не сообщил в каком Астыкжане закупался?

Ему без разницы платит супермаркет аренду или нет,ему дорого и всё и этим всё сказано.
Для такой категории граждан государство пусть открывает социальные магазины,а покупатель уже будет выбирать где ему закупаться у частника дорого,но качественно и вкусно, или в соц магазине ,дешево и с овощами как В СССР в вонючих овощных отделах.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4679
Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 20:37
#6
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Цитата:
Добринцофф:

Власть не должна заниматься сельским хозяйством, ничего хорошего из этого не выйдет. Был в командировке в Канаде по вопросам использования комбайнов Нью Голланд и зффективности на средних фермах. Посетили предприятия, которые были для членов нашей группы были не интересны. Принимающая сторона организовала поездку к фермеру. У него 10 тысяч гектаров пахотной земли на 5 членов семьи. Муж с женой, 2 сыновей и брат жены. Наши фермеры сели на любимый конек помощь государства канадским фермерам. Хозяйн фермы огорошил ответом. Ихние власти планомерно уничтожают фермеров, специализируещихся на монокультуре пшеннице. Ему пришлось взять кредит в банке, что бы заниматься любимым делом. Банк натравил своих цепных псов, которые вывернули его ферму. Хозяйн сказал, что крепко подумает стоить ли лезьти в кабалу ?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 20:39]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 20:41]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 20:42]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
612
Re: Постановление о предельных ценах на продукты начнет...
Отправлено: 19.01.22 - 20:39
#7
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Цитата:
стало обращение к властям в соцсетях костанайца Мухтара НУРКАНОВА, который счел слишком высокими цены на овощи в супермаркете «Астыкжан». А именно: картофель от КХ «Садовод» по 207 тенге за 1 кг, картофель в сетке от него же по 225, картофель мытый в сетке по 285, капусту белокочанную от «Садовода» по 283

Источник:


А не желает ли этот Мухтар или же кто то из провокаторов прикрываясь псевдонимом Мухтар приобрести дачу и на ней взращивать овощи ? А затем продавать плоды своего труда по бросовой цене Я бы посмотрела на его реакцию...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4679
Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 20:54
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Цены на продукты должны быть бросовыми. Торговал я мясом на центральном рынке. Вот была конкуренция!Не успел продать мясо, в 4 часа повезешь остатки колбасникам, которые примут на 40 процентов ниже рыночной.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23914
Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 20:56
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Был в командировке в Канаде по вопросам

А с Максом - встречался?... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23914
Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 20:58
#10
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Торговал я мясом на центральном рынке.

Мне кажется, что ты иам,
всю жизнь - провёл... :lol: ;-) :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4679
Постановление о предельных ценах на продукты начнет действовать с 25 января в Костанае
Отправлено: 19.01.22 - 21:03
#11
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Цитата:
drakon:

Жил бы Макс в Канаде, не сидел бы на сайте в Костанае? Что он здесь забыл?
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