Отправлено: - 19:53

drakon:

Спроси к него...

serg kost:

Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем

serg kost:

Белорусы удивлялись, что у нас городской транспорт частный. У них только

таноми52:

Что Вы,yudjin! Какой детский сад! Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает

111:

Для государства это убыточно в любом случае..

Цитата:Не могуЕго забанилиЦитата:Вот сейчас выходил с кафе на Каз французском центреПодъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадаютНа остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснутьсяАвтобус уезжаетПассажиры матерятсяДумаю ну щас бы видел это главный по цифре 3,14 Юджин позлорадствовал быДвух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка...Тоесть они пустили на вечер две машины друг за другом новый и старый автобусы но никого не оповестили что они друг за другом едут и все набились как селёдки в новый))И-ироничное издевательствоЦитата:А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает?И вообще всю страну?Вот жителям чб наверно удивительно,едут в грязной маршрутке битком зато в стране которую они купили автобусы пустые и каждые 2 минуты))Цитата:Три ужеИ Рикардо на корейскомЦитата:Все оплачено СерегойОн сыну послал денюжку в Россию тот за учебу заплатилЭта денюжка ушла в Белорусь на оплату автобусов)