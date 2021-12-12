Цитата:
drakon:
Спроси к него...
Не могу
Его забанили
Цитата:
serg kost:
Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем
Вот сейчас выходил с кафе на Каз французском центре
Подъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадают
На остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснуться
Автобус уезжает
Пассажиры матерятся
Думаю ну щас бы видел это главный по цифре 3,14 Юджин позлорадствовал бы
Двух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка...
Тоесть они пустили на вечер две машины друг за другом новый и старый автобусы но никого не оповестили что они друг за другом едут и все набились как селёдки в новый))
И-ироничное издевательство
Цитата:
serg kost:
Белорусы удивлялись, что у нас городской транспорт частный. У них только
А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает?
И вообще всю страну?
Вот жителям чб наверно удивительно,едут в грязной маршрутке битком зато в стране которую они купили автобусы пустые и каждые 2 минуты))
Цитата:
таноми52:
Что Вы,yudjin! Какой детский сад! Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает
Три уже
И Рикардо на корейском
Цитата:
111:
Для государства это убыточно в любом случае..
Все оплачено Серегой
Он сыну послал денюжку в Россию тот за учебу заплатил
Эта денюжка ушла в Белорусь на оплату автобусов)