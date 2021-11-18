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≡ «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42873
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 17:28
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Предприниматели, обслуживающие пассажирские автобусные маршруты, обратились в палату предпринимателей. Причиной своего предложения называют рост цены дизтоплива, которым заправляется весь автопарк областного центра.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7905
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 17:28
#1
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Цитата:
- За 4 года цена на дизтопливо поднялась более чем на 100%,

Цитата:
зарплаты водителям,- ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000.

У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
Уже и деньги из бюджета миллионами платят и всё мало? А соблюдать интервал и график, прописанный в тендерной документации КТО БУДЕТ?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
436
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 18:11
#2
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Топливо - на 30%, тариф хотят вдвое увеличить (основываясь на стоимости по безналу)... математика)

А продайте-ка вы валидаторы)

[Исправлено: vofkakst, 18.11.2021 - 18:14]
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
67
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 18:43
#3
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Бензин 183 стал уже
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8261
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 19:03
#4
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Цитата:
yudjin:
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!

Так же как он и не увеличилась у тех кто покупает картофель по 200 и капусту по 200 и что теперь производитель должен работать себе в убыток что бы ,прокормить всех нищих и голодных?
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