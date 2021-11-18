Предприниматели, обслуживающие пассажирские автобусные маршруты, обратились в палату предпринимателей Костанайской области. Причиной своего предложения называют рост цены дизтоплива, которым заправляется весь автопарк областного центра.

В ноябре 1 литр дизтоплива продают за 282 тенге, зимнее дизтопливо - по 311 тенге. Для сравнения - 12 октября цена составляла 239 и 280 тенге соответственно.

- Сейчас мы видим два варианта решения проблемы с которой обратились перевозчики: повышать тариф или признать маршруты социально значимыми и субсидировать разницу между затратами и существующим тарифом, а он не менялся уже 4 года, - сообщил сегодня, 18 ноября, на брифинге в РПП заместитель директора областной палаты предпринимателей Геннадий КУКОБА. - Но пока что его повышение не рассматривается. Остается вопрос по субсидиям. Выделенные субсидии перевозчики получают, но, так как увеличилось количество перевозимых пассажиров, получается, что денег не хватает.

Как отметил главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ, в январе 2021 года тарифная комиссия признала социально значимыми все 34 костанайских маршрута.

- В 2021 году для субсидирования этих маршрутов было выделено 924 млн тенге. На сегодня освоено около 90% от этой суммы, субсидии выплачиваются ежемесячно, - пояснил Бейсенов. - Объем субсидирования зависит от количества перевезенных пассажиров.

По данным отдела ЖКХ, в 2020 году городские автобусы перевезли 12 млн человек, а с 1 января до октября 2021 года - уже 25 млн. Причины две: в 2021 году не было карантинных ограничений на время работы автобусов, а безналичная оплата проезда сделала пассажиропоток более прозрачным.

Перевозчики уже отправили свои расчеты в отдел ЖКХ акимата Костаная. Как отметил директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ, в среднем расчетный тариф должен составлять 170 тенге (сейчас 150) из которых 90 тенге должны субсидироваться, а 80 тенге оплачивать пассажиры.

- Если бюджет сможет погасить эту сумму, встать между пассажирами и перевозчиками, значит все нормально, - сказал Мущинский. И добавил: - За 4 года цена на дизтопливо поднялась более чем на 100%, но при этом стоимость проезда мы не поднимали.

- У вас в этом году на 13 млн пассажиров стало больше, вас субсидируют, почему вы просите еще большее субсидирование? Почему этого недостаточно? - спросили журналисты.

- После получения субсидирования мы подняли зарплаты водителям,- ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000. Но когда в этом году на 30% поднялись цены на дизтопливо, у нас случился кризис. И этих денег оказалось недостаточно. Если увеличения субсидирования не будет, придется понижать зарплату водителям, а это приведет к забастовкам. У меня на предприятии 15-20% водителей не хватает.

- Если тарифная комиссия примет решение не в вашу пользу, то есть, не будет увеличивать субсидирование, то каковы ваши действия в таком случае?

- Мы считаем, что в таком случае нужно повышать стоимость проезда. До скольки - пока не могу сказать, но для нас справедливая цена - 170 тенге без учета субсидирования.