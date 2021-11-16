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≡ Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42844
Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 11:16
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Определен контингент населения, подлежащий ревакцинации против КВИ. Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о проведении ревакцинации населения против COVID-19 в Казахстане.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14187
Re: Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 11:16
#1
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опять двадцать пять.
педагоги,врачи,полицаи.
остальные что не люди?
и вот это
///Ревакцинация проводится с соблюдением следующих интервалов: - после введения векторных вакцин – через девять месяцев; - после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин – через шесть месяцев.//

проще нельзя было написать- после спутника-то то,
после казвак- тото..
да уже и писали что можно той же вакциной ревакцинироваться.
тут про это ни слова.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7896
Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 11:31
#2
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Подстава какая-то. Люди при первой вакцинации ВЫБРАЛИ ту вакцину, которой доверяли... спутник, китайскую, казахстанскую. А теперь говорят надо другой... С чего это? Кто и по каким медицинским показателям это решил?
Большинство привилось Спутником, значит завозите Спутник Лайт - специально разработанную для ревакцинации. Или вы хотите почистить склады и поэкспериментировать на гражданах? Люди - не подопытные животные.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
101
Re: Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:14
#3
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Каждому гражданину республике по Спутнику! Мне можно вместе с спутницей :-)
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7622
Re: Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:22
#4
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Цитата:
yudjin:
С чего это? Кто и по каким медицинским показателям это решил?


Эффект при ревакцинации другим типом вакцины сильнее будет, потому что.
Вот такой бонус.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
517
Re: Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане
Отправлено: 16.11.21 - 12:23
#5
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С Роисси звонили родственники,узнали что у нас можно препаратом Pfizer против COVID-19 платно провакцинироваться просили узнать про цену. По моему люди с РФ потекут рекой к нам если будет возможность для них Pfizerом провакцинироваться. Все понимают что ворованная шмурдяк- вакцина Спу́тник V опасна для жизни.
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