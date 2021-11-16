Определен контингент населения, подлежащий ревакцинации против КВИ. Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о проведении ревакцинации населения против COVID-19 в Казахстане, сообщает inbusiness.kz.

Для этого необходимо:

Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:

- медицинские работники;

- педагоги;

- сотрудники силовых структур;

- персонал и контингент медико-социальных учреждений;

- лица старше 60 лет;

- лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица, находящиеся на иммуносупрессивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, с тяжелым первичным иммунодефицитом, инфицированные ВИЧ);

- лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

- Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

Ревакцинация проводится с соблюдением следующих интервалов:

- после введения векторных вакцин

– через девять месяцев;

- после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин

– через шесть месяцев.

Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ. Постановление вводится в действие со дня подписания.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.