Re: "Вернули золото в Костанай" - Как встречали...

Отправлено: - 10:16

Я уже переболел... страсть по Тоболу закончилась с прошлым чемпионством 11 лет назад. Тогда игроки были для города и кустанайцев чуть ли ни родными... их почти боготворили и они были открыты, некоторые создали здесь семьи и жили в Костанае. А потом началась чехарда... пришел-ушел-никто и не запомнил... футбол в Казахстане стал просто местом зарабатывания денег одними и теми же людьми только в разных офисах (командах).