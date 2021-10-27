Отправлено: - 21:38

Но с другой стороны, на рынке труда сегодня нужны те, кто работает руками.

[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 21:39]

Цитата:Абайка и 112, то что вы делаете тут на форуме, считается работой руками или работой языком? (В приличном смысле слова разумеется, типа бла-бла)