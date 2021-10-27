Сколько можно заработать в Костанае без опыта и образования осенью 2021 года
Кем работать в Костанае без опыта и образования, на какую зарплату рассчитывать и кто сможет больше заработать в Костанае ‒ инженер или грузчик: выяснила система поиска вакансий GorodRabot.kz
«Учись хорошо, вырастешь ‒ будешь много зарабатывать», ‒ помните, как в детстве родители мотивировали делать домашнее задание? С одной стороны, мама была права: специалистам с дипломом предлагают, как правило, зарплаты выше среднего.
Но с другой стороны, на рынке труда сегодня нужны те, кто работает руками. Система поиска вакансий в Казахстане GorodRabot.kz проанализировала предложения работы в Костанае и выяснила, сколько можно заработать, не имея диплома колледжа или вуза.
Кем можно работать в Костанае без профобразования
Осенью 2021 года на GorodRabot.kz открыто более 200 вакансий в Костанае. Вот на какую работу можно устроиться без профессионального образования:
- Продавец-кассир. Работа в супермаркете, обещают всему обучить.
- Продавец-консультант. Необходимо продавать непродовольственные товары и помогать покупателям выбрать подходящий товар.
- Грузчик. Здесь все понятно ‒ работа физическая, но оплачивается неплохо.
- Уборщик/уборщица. Зарплата невысокая, но и занятость чаще всего частичная.
- Офис-менеджер. Следит за тем, чтобы в офисе было все, что необходимо для работы, выполняет поручения руководителя.
- Водитель такси. Диплома не нужно, но водительские права должны быть.
- Работники для уборки урожая. Вакансия сезонная, оплата сдельная.
- Комплектовщик. Работа на складе.
- Менеджер по продажам. Иногда работодатель указывает в требованиях высшее образование, но на самом деле менеджер по продажам может работать и без всяких дипломов. Главное ‒ грамотно и вежливо общаться и хорошо знать продукт фирмы.
- Оператор колл-центра. Можно работать удаленно.
Больше всего вакансий в Костанае для водителей, грузчиков, продавцов, сотрудников колл-центра, уборщиков.
Сколько платят в Костанае тем, у кого нет диплома
GorodRabot.kz проанализировал рынок труда в Костанае и выяснил, на какую зарплату можно рассчитывать, если нет корочек о профобразовании.
Продавец в Костанае может заработать от 60 000 до 200 000 тенге в месяц.
Грузчикам платят от 110 000 тенге в месяц, а грузчикам на доставку муки обещают больше 200 000 тенге в месяц.
Уборщицам предлагают зарплаты от 60 000 тенге в месяц.
Офис-менеджер в Костанае сможет зарабатывать от 60 000 до 135 000 тенге в месяц, а менеджер по продажам ‒ от 150 000 тенге: зарплата зависит от количества успешных продаж.
Водитель такси зарабатывает от 180 000 тенге в месяц ‒ при условии полной загрузки.
Комплектовщикам готовы платить около 100 000 тенге в месяц.
Для сравнения: зарплаты инженеров в Костанае составляют от 150 000 до 250 000 тенге, провизоров ‒ 100 000 тенге, бухгалтеров ‒ 150 000 тенге в месяц.
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