Кем работать в Костанае без опыта и образования, на какую зарплату рассчитывать и кто сможет больше заработать в Костанае ‒ инженер или грузчик: выяснила система поиска вакансий GorodRabot.kz

«Учись хорошо, вырастешь ‒ будешь много зарабатывать», ‒ помните, как в детстве родители мотивировали делать домашнее задание? С одной стороны, мама была права: специалистам с дипломом предлагают, как правило, зарплаты выше среднего.

Но с другой стороны, на рынке труда сегодня нужны те, кто работает руками. Система поиска вакансий в Казахстане GorodRabot.kz проанализировала предложения работы в Костанае и выяснила, сколько можно заработать, не имея диплома колледжа или вуза.

Кем можно работать в Костанае без профобразования Осенью 2021 года на GorodRabot.kz открыто более 200 вакансий в Костанае. Вот на какую работу можно устроиться без профессионального образования:

Продавец-кассир. Работа в супермаркете, обещают всему обучить.

Продавец-консультант. Необходимо продавать непродовольственные товары и помогать покупателям выбрать подходящий товар.

Грузчик. Здесь все понятно ‒ работа физическая, но оплачивается неплохо.

Уборщик/уборщица. Зарплата невысокая, но и занятость чаще всего частичная.

Офис-менеджер. Следит за тем, чтобы в офисе было все, что необходимо для работы, выполняет поручения руководителя.

Водитель такси. Диплома не нужно, но водительские права должны быть.

Работники для уборки урожая. Вакансия сезонная, оплата сдельная.

Комплектовщик. Работа на складе.

Менеджер по продажам. Иногда работодатель указывает в требованиях высшее образование, но на самом деле менеджер по продажам может работать и без всяких дипломов. Главное ‒ грамотно и вежливо общаться и хорошо знать продукт фирмы.

Оператор колл-центра. Можно работать удаленно.