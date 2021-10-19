Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 19.10.21 - 18:03
Азамат Искаков сообщиил, что спецтехнику копатели наняли у "крупного местного предпринимателя". По словам чиновника, владелец экскаватора не поинтересовался, зачем у него арендуют тяжелую технику. Читать новость
Если бы Максим Фролов не закинул свое видео заместителю акима по коммунальным вопросам Ануару Корганбековичу (Ескатову - "НГ"), мы бы и не знали об этом, - сообщил Искаков. - Конечно, мы знали о существовании Алексеевской стоянки
Странно, что вагончик рабочих до сих пор остается на месте. Вразумительных ответов люди из вагончика дать не могут. Они даже не могут назвать своё полное имя - видимо, скрывают данные. Надеемся, что полиция разберётся. А мы постараемся проконтролировать, чтобы эти люди были привлечены к ответственности
Какие именно люди, рабочие, которых наняли произвести какие-то работы? А заказчик всего этого будет не причем?
То есть крендели в акунаматате Рудного настолько приезжие, что даже не знают и им кажется что именно копали в городе, где от ихнего презренного акунаматата 10 минут пешком даже без использования колеса. Хотя "колесо" очень хорошо показывает кто они и что они.... Позорище всемирное!
UPD: ИА Город сообщает со ссылкой на управлении полиции Рудного, что против диггеров начато досудебное расследование по ч.1 ст.203 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать