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≡ Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в акимате Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42640
Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в акимате Рудного
Отправлено: 19.10.21 - 18:03
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Азамат Искаков сообщиил, что спецтехнику копатели наняли у "крупного местного предпринимателя". По словам чиновника, владелец экскаватора не поинтересовался, зачем у него арендуют тяжелую технику.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
25
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 19.10.21 - 18:03
#1
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"Закинул " видео ?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10644
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 19.10.21 - 20:14
#2
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Цитата:
Если бы Максим Фролов не закинул свое видео заместителю акима по коммунальным вопросам Ануару Корганбековичу (Ескатову - "НГ"), мы бы и не знали об этом, - сообщил Искаков. - Конечно, мы знали о существовании Алексеевской стоянки

Я один чувствую неловкость от такого ответа?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
472
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 19.10.21 - 20:19
#3
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Цитата:
А мы постараемся проконтролировать, чтобы эти люди были привлечены к ответственности.

Источник:


И каким образом если сказано что отсутствует балансовая принадлежность? То есть, стоянка не принадлежит ни акимату Рудного, ни городскому отделу культуры.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
943
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 19.10.21 - 21:10
#4
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Цитата:
Странно, что вагончик рабочих до сих пор остается на месте. Вразумительных ответов люди из вагончика дать не могут. Они даже не могут назвать своё полное имя - видимо, скрывают данные. Надеемся, что полиция разберётся. А мы постараемся проконтролировать, чтобы эти люди были привлечены к ответственности

Какие именно люди, рабочие, которых наняли произвести какие-то работы? А заказчик всего этого будет не причем?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7931
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 19.10.21 - 21:18
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И каким образом если сказано что отсутствует балансовая принадлежность?

Речь не о балансовой принадлежности, а об работающих там людей, хотя почему-то вопрос о тех кто организовал это, не ведётся.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11690
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 20.10.21 - 01:02
#6
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Цитата:
там велись раскопки - кажется, песка... Источник:

То есть крендели в акунаматате Рудного настолько приезжие, что даже не знают и им кажется что именно копали в городе, где от ихнего презренного акунаматата 10 минут пешком даже без использования колеса.
Хотя "колесо" очень хорошо показывает кто они и что они....
Позорище всемирное! :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2121
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 20.10.21 - 09:54
#7
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Цитата:
abaika95:
чувствую неловкость


Не только, вы: - в этой ситуации, акимат города Рудного, взял на себя функции английской королевы.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1389
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 20.10.21 - 09:59
#8
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Если быть до конца честными, бардак с Алексеевской стоянкой начался давно, когда разрешили там строить гаражи.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
48
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 20.10.21 - 10:22
#9
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Нарушен целый пласт законов, и никого этого не волнует! Странно все это!
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
65
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 20.10.21 - 12:43
#10
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UPD: ИА Город сообщает со ссылкой на управлении полиции Рудного, что против диггеров начато досудебное расследование по ч.1 ст.203 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4012
Re: Скандал вокруг Алексеевской стоянки прокомментировали в...
Отправлено: 20.10.21 - 13:19
#11
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У кого вилы, экскаватор или ружьё тот и главный )) закона нет, власти тоже.
Махновщина...
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