Пресс-служба акимата Рудного сегодня, 19 октября, распространила видео с комментарием по земельным работам на охраняемой государством Алексеевской стоянке. По словам заместителя акима Рудного по социальным вопросам Азамата ИСКАКОВА, власти, как и СМИ, узнали о спецтехнике на территории памятника археологии только вчера.

- Если бы Максим Фролов не закинул свое видео заместителю акима по коммунальным вопросам Ануару Корганбековичу (Ескатову - "НГ"), мы бы и не знали об этом, - сообщил Искаков. - Конечно, мы знали о существовании Алексеевской стоянки. Есть ее границы, которые можно уточнить в отделе культуры. Самая острая боль для нас - это отсутствие балансовой принадлежности. То есть, стоянка не принадлежит ни акимату Рудного, ни городскому отделу культуры. В прошлом году мы рассматривали возможность хотя бы огородить данный памятник. Алексеевская культура - известная, ее изучают в 3-м или 4 классе. Ценность этого памятника мы не принижаем. Здесь надо нам совместно с областным управлением культуры навести порядок. Если стоянка будет на нашем балансе, мы изыщем деньги и, прежде всего, огородим холм на стоянке. Это оставшаяся часть памятника, которая сохранилась. Все остальное, что примыкало к археологическому комплексу, не смогло сохраниться. Вы видели там остатки бывшего гаражного комплекса, там велись раскопки - кажется, песка...

Искаков добавил, что спецтехнику копатели наняли у "крупного местного предпринимателя". По словам чиновника, владелец экскаватора не поинтересовался, зачем у него арендуют тяжелую технику. Заместитель акима не уточнил имя владельца машин. Неизвестными пока остаются личности нарушителей - полиция проводит проверку.

- Вот сейчас буквально в промышленных масштабах велась добыча - что странно, добыча металла, - продолжил Искаков. - Если посмотреть, сколько они добыли - они добыли лишь ковш металла. А отработали... Вы видели, сколько они накопали. Поэтому большой вопрос, для чего все-таки производились эти работы. Теперь перед нами встает вопрос о восстановлении памятника, хотя бы тех перекопов, которые сделали они. Странно, что вагончик рабочих до сих пор остается на месте. Вразумительных ответов люди из вагончика дать не могут. Они даже не могут назвать своё полное имя - видимо, скрывают данные. Надеемся, что полиция разберётся. А мы постараемся проконтролировать, чтобы эти люди были привлечены к ответственности.

Журналистка портала ИА "Город" Ирина СТАРИКОВА в своём Instagram разместила сторис о том, что на место раскопок сегодня вместе с экоактивистом Максимом Фроловым приехали сотрудники прокуратуры и рудненского музея.

- Сейчас спецтехника и экскаватор стоят на месте раскопок, - сообщает Старикова. - Специалисты управления культуры сказали, что вскрыт только техногенный слой - грубо говоря, этот слой образовался за время жизни нашего поколения. А вот насколько поврежден сам памятник археологии - пока непонятно.

В пресс-службе департамента полиции пока не комментируют проводимую проверку.