Раскопки с помощью специальной техники ведут уже несколько дней. Сообщивший об этом "НГ" экоактивист Максим ФРОЛОВ сегодня, 18 октября, вызвал на место сотрудников полиции.

- Ко мне вчера обратилась женщина, которая живет недалеко от Алексеевской стоянки, - сообщил Фролов. - Я сначала не поверил и сегодня сам приехал на место. Там действительно работает экскаватор. Я начал всё фиксировать, искать ответственных. Рабочие мне в грубой форме ответили, что "все люди в курсе, все документы есть". В ответ на вопрос о том, какие люди дали разрешение, мне начали угрожать, спрашивать - бессмертный я или нет... Я вызвал полицию, приехал участковый. Рабочих доставили в участок. Позвонил в акимат, мне сказали, что никаких работ на стоянке быть не должно. Предполагаю, что это диггеры, которые ищут металл. По словам местных жителей, раскопки на стоянке ведутся примерно неделю.

В пресс-службе департамента полиции "НГ" коротко сообщили, что обращение граждан зарегистрировано, сотрудники УП Рудного проводят проверку.

Алексеевский культурный комплекс - охраняемая государством территория. На этом месте во 2-м тысячелетии до нашей эры располагались поселение, могильники и жертвенный холм времен бронзовой эпохи.

В июне 2020 года на территурию культурного комплекса неизвестные вывезли строительный мусор. Максим Фролов тогда сообщал "НГ", что здесь пытались организовать застройку или устроить свалку. После этого акимате Рудного пообещали заняться проблемой охраны Алексеевской стоянки.

Фото Максима ФРОЛОВА