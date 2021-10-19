Отправлено: - 21:10

Странно, что вагончик рабочих до сих пор остается на месте. Вразумительных ответов люди из вагончика дать не могут. Они даже не могут назвать своё полное имя - видимо, скрывают данные. Надеемся, что полиция разберётся. А мы постараемся проконтролировать, чтобы эти люди были привлечены к ответственности

Цитата:Какие именно люди, рабочие, которых наняли произвести какие-то работы? А заказчик всего этого будет не причем?