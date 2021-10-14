Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на лекарства, которые имеют не менее трёх аналогов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42616
В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на лекарства, которые имеют не менее трёх аналогов
Отправлено: 14.10.21 - 16:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые подходы к дерегулированию и ценообразованию на лекарственные средства, основанные на проведённом анализе, изложены в законопроекте по развитию конкуренции, который сейчас находится на рассмотрении в мажилисе.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22994
Re: В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на...
Отправлено: 14.10.21 - 16:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь лекарства афициально - дорожают... :lol: :-o
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10650
Re: В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на...
Отправлено: 15.10.21 - 00:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Нет. Дерегулировать будут. Потом мониторинг будет. А после контроль субъекта на спекуляцию.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13685
Re: В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на...
Отправлено: 15.10.21 - 09:09
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странная постановка вопроса- не менее трех аналогов.
аналогов может быть и сотня
а в наличии только один препарат.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1385
Re: В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на...
Отправлено: 16.10.21 - 23:03
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Также как с социальными продуктами, дешёвые лекарства постоянно будут в пути.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS