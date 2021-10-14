Это касается также препаратов, которые производят не менее двух отечественных фармкомпаний, передает Informburo.kz.

В Казахстане хотят отказаться от регулирования цен на некоторые лекарства, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Новые подходы к дерегулированию и ценообразованию на лекарственные средства, основанные на проведённом анализе, изложены в законопроекте по развитию конкуренции, который сейчас находится на рассмотрении в мажилисе.

"Агентство предлагает оставить регулирование на оптово-розничном рынке по перечню, который будет формироваться, исходя из уровня конкуренции на рынке лекарств, принципов бездефицитности и наличия взаимозаменяемости. Это означает, что дерегулироваться будут только те препараты, где в рамках одного международного непатентованного наименования присутствуют от трёх аналогов различного производства или есть не менее двух отечественных производителей", – сообщили в агентстве.

При этом вместо дерегулирования в законопроекте предусмотрен мониторинг цен аптек, оптовиков и дистрибьюторов, который позволит контролировать самостоятельно установленные цены субъектов на предмет недопущения спекулятивного роста и ценовых сговоров.