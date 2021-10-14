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Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42601
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
Об этом сообщил заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ в ходе брифинга. Организованная группа за денежное вознаграждение выдавала бланки прохождения теоретических экзаменов на знание ПДД. При этом в действительности водители никаких тестов не сдавали.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7839
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2113
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 12:39
По логике: у тех кто таким образом получил водительское удостоверение, надо их изьять и наказать.
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 12:55
Ну никак - без воровства?
Страна - воров...
Страна - воров...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 732
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 13:59
Их постоянно сажают как и начальников ЖКХ Прям с завидной периодичностью,а всё равно торгуют правами. Может их зомбируют?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10541
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 14:46
Цитата:
Че там по Воровству при стройке берлинскоГо аэропортА всех фигурантов нашли?)
drakon:
Ну никак - без воровства? Страна - воров...
Ну никак - без воровства? Страна - воров...
Че там по Воровству при стройке берлинскоГо аэропортА всех фигурантов нашли?)
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 14:53
Цитата:
Нашли, нашли...
abaika95:
А всех фигурантов нашли?)
А всех фигурантов нашли?)
Нашли, нашли...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10541
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 17:30
Цитата:
А как же главная фигурантка? Просто на пенсию ушла?))
drakon:
Нашли, нашли...
Нашли, нашли...
А как же главная фигурантка? Просто на пенсию ушла?))
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 17:35
Цитата:
С языка снял.
yudjin:
Никогда такого не было и вот опять!
Никогда такого не было и вот опять!
С языка снял.
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 17:41
Цитата:
Ушла, ушла...
abaika95:
Просто на пенсию ушла?))
Просто на пенсию ушла?))
Ушла, ушла...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13620
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 17:57
Цитата:
пять часов разницы.
между постами.
как смешно.
Victor Yang:
Цитата: yudjin: Никогда такого не было и вот опять!
С языка снял.
Цитата: yudjin: Никогда такого не было и вот опять!
С языка снял.
пять часов разницы.
между постами.
как смешно.
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 18:13
Цитата:
И что смешного?
alex_60:
как смешно.
как смешно.
И что смешного?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3572
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 20:42
Цитата:
Действительно.
Тоже посчитал, даже еще и целых 4 минуты .
12.31 и 17.35..
Справедливое замечание..
Только не понял сути тоже, в чем смешно то?
alex_60:
пять часов разницы. между постами.
пять часов разницы. между постами.
Действительно.
Тоже посчитал, даже еще и целых 4 минуты .
12.31 и 17.35..
Справедливое замечание..
Только не понял сути тоже, в чем смешно то?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4003
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 21:25
Такого не может быть, потому что не может быть! )))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2755
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 22:48
Цитата:
проклятое место
Сабыр:
проклятое место
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