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≡ Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42601
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
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Об этом сообщил заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ в ходе брифинга. Организованная группа за денежное вознаграждение выдавала бланки прохождения теоретических экзаменов на знание ПДД. При этом в действительности водители никаких тестов не сдавали.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7839
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 12:31
#1
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Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2113
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 12:39
#2
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По логике: у тех кто таким образом получил водительское удостоверение, надо их изьять и наказать.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22973
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 12:55
#3
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Ну никак - без воровства?
Страна - воров... :-o
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
732
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 13:59
#4
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Их постоянно сажают как и начальников ЖКХ :lol: Прям с завидной периодичностью,а всё равно торгуют правами. Может их зомбируют? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10541
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 14:46
#5
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Цитата:
drakon:
Ну никак - без воровства? Страна - воров...

Че там по Воровству при стройке берлинскоГо аэропортА всех фигурантов нашли?)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22973
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 14:53
#6
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Цитата:
abaika95:
А всех фигурантов нашли?)

Нашли, нашли... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10541
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 17:30
#7
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Цитата:
drakon:
Нашли, нашли...

А как же главная фигурантка? Просто на пенсию ушла?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14447
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 17:35
#8
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Цитата:
yudjin:
Никогда такого не было и вот опять!

С языка снял.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22973
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 17:41
#9
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Цитата:
abaika95:
Просто на пенсию ушла?))

Ушла, ушла... :lol: ;-) :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13620
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 17:57
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Цитата: yudjin: Никогда такого не было и вот опять!
С языка снял.


пять часов разницы.
между постами.
как смешно.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14447
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 18:13
#11
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Цитата:
alex_60:
как смешно.

И что смешного?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3572
Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство взято под стражу
Отправлено: 14.10.21 - 20:42
#12
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Цитата:
alex_60:
пять часов разницы. между постами.

Действительно.
Тоже посчитал, даже еще и целых 4 минуты .
12.31 и 17.35..
Справедливое замечание..
Только не понял сути тоже, в чем смешно то?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4003
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 21:25
#13
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Такого не может быть, потому что не может быть! )))
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2755
Re: Водители покупали результаты экзаменов в ЦОНе. Руководство...
Отправлено: 14.10.21 - 22:48
#14
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Цитата:
Сабыр:

проклятое место :lol:
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