Об этом сообщил заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ в ходе брифинга. Организованная группа за денежное вознаграждение выдавала бланки прохождения теоретических экзаменов на знание ПДД. При этом в действительности водители никаких тестов не сдавали.

- С санкции суда взяты под стражу бывшие руководители подразделения областной госкорпорации «Правительство для граждан». Они подозреваются в создании и руководстве организованной группой, – сообщил Шалов.

В результате преступной схемы к вождению автотранспортом были допущены водители не знающие правил, а это создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Всего, по словам спикера, с начала года сумма установленного ущерба коррупционерами региона составила 59,2 млн. тенге, из которых возмещено в пользу государства 54,4 млн. тенге или 92%.