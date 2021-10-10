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Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42600
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 10.10.21 - 20:10
Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в области, - сообщается в пресс-релизе ведомства.
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О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 178
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:10
Пишут,что надо обязательно устранить дефекты,но на отопительный сезон не повлияет. Дровами будут топить или углем?
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:12
Неизвестность все чаще окутывает страну...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10535
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 10.10.21 - 20:19
Если не знаешь как лишний раз позлить народ
Скажи что отопление отключат
А через 3 дня скажи что пошутил
Классика
Скажи что отопление отключат
А через 3 дня скажи что пошутил
Классика
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22972
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 10.10.21 - 20:27
Цитата:
Наверное - кизяком...
Охотник:
Дровами будут топить или углем?
Дровами будут топить или углем?
Наверное - кизяком...
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 10.10.21 - 20:30
Цитата:
кизячник-то под следствием. не получится.
drakon:
кизячник-то под следствием. не получится.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 344
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 11.10.21 - 09:03
Цитата:
Мазутом.
Охотник:
на отопительный сезон не повлияет. Дровами будут топить или углем?
на отопительный сезон не повлияет. Дровами будут топить или углем?
Мазутом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1384
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 11.10.21 - 09:59
Было нормально, и вдруг 70-80% износ сразу. Интересненько.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2113
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 11.10.21 - 10:55
Цитата:
В деревнях, для выработки такого количества кизяка, скота уже столько нету.
Цитата:
Мы же там не стояли и свечку не держали: надо думать это тоже из той же оперы: - АВАРИЙНО-ВНЕЗАПНАЯ-ПЛАНОВАЯ остановка НПЗ, и как правило в ответственный момент ( в народе это называется: не нытьём, так катанием) и отремонтированных совсем недавно, причём КАПИТАЛЬНО, за государственный счёт (КМГ- это нац.компания), и самое главное, для чего затевались эти ремонты: - цены на ГСМ удивтельным образом поползли вверх.
Кругом ВСЕ и ВСЯ поднимают цены, почему бы и КазГазТрансКаймаку, на этом фоне тоже ПОПЫТАТЬСЯ поднять цены , они что лохи педальные???
[Исправлено: ACROS, 11.10.2021 - 10:57]
drakon:
кизяком.
кизяком.
В деревнях, для выработки такого количества кизяка, скота уже столько нету.
Цитата:
КГСПС:
и вдруг 70-80% износ сразу
и вдруг 70-80% износ сразу
Мы же там не стояли и свечку не держали: надо думать это тоже из той же оперы: - АВАРИЙНО-ВНЕЗАПНАЯ-ПЛАНОВАЯ остановка НПЗ, и как правило в ответственный момент ( в народе это называется: не нытьём, так катанием) и отремонтированных совсем недавно, причём КАПИТАЛЬНО, за государственный счёт (КМГ- это нац.компания), и самое главное, для чего затевались эти ремонты: - цены на ГСМ удивтельным образом поползли вверх.
Кругом ВСЕ и ВСЯ поднимают цены, почему бы и КазГазТрансКаймаку, на этом фоне тоже ПОПЫТАТЬСЯ поднять цены , они что лохи педальные???
[Исправлено: ACROS, 11.10.2021 - 10:57]
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 14.10.21 - 19:57
КТЭК и управление энергетики, объясните, где отопление и горячая вода???
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 14.10.21 - 21:12
повторяю: ОБЪЯСНИТЕСЬ!
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3558
Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и горячей водой - управление энергетики Костанайской области
Отправлено: 14.10.21 - 21:20
У нас уже нет отопления..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 463
Re: Отключение газа не повлияет на снабжение населения теплом и...
Отправлено: 14.10.21 - 21:22
Да подключают микрорайон "Кунай" к газоснабжению. Планировали план "А" а на деле как всегда пошли по пути варианта "Б"
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