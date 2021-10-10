Отправлено: - 10:55

drakon:

кизяком.

КГСПС:

и вдруг 70-80% износ сразу

[Исправлено: ACROS, 11.10.2021 - 10:57]

Цитата:В деревнях, для выработки такого количества кизяка, скота уже столько нету.Цитата:Мы же там не стояли и свечку не держали: надо думать это тоже из той же оперы: - АВАРИЙНО-ВНЕЗАПНАЯ-ПЛАНОВАЯ остановка НПЗ, и как правило в ответственный момент ( в народе это называется: не нытьём, так катанием) и отремонтированных совсем недавно, причём КАПИТАЛЬНО, за государственный счёт (КМГ- это нац.компания), и самое главное, для чего затевались эти ремонты: - цены на ГСМ удивтельным образом поползли вверх.Кругом ВСЕ и ВСЯ поднимают цены, почему бы и КазГазТрансКаймаку, на этом фоне тоже ПОПЫТАТЬСЯ поднять цены , они что лохи педальные???