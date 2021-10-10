Об этом сегодня, 10 октября, заявил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ.

- Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в области, - сообщается в пресс-релизе ведомства.

В управлении энергетики также сообщили:

"5 октября 2021 года в адрес акимата Костанайской области от «УМГ Костанай» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» поступило письмо касательно полученных результатов внутритрубной диагностики (далее ВТД) на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» (далее МГ), полученных 01 октября т.г., в которых имеются критичные дефекты глубиной от 70% до 80% при существующей толщины стенки МГ 10мм.

Справочно: всего выявлено 4 дефекта (1 участок 19,2-31 км, 2-й участок 55-89 км).

В целях безопасного и бесперебойного газоснабжения Костанайской области в осенне-зимний период имеется необходимость в устранении вышеуказанных дефектов.

После чего КПФ АО «КазтрансГаз Аймак», в адрес крупных потребителей природного газа направило уведомление, в то же время направлен пресс-релиз в социальные сети.

При этом обращение в адрес акимата Костанайской области от 5 октября за номером 37-37-18-709 и информационное уведомление является некорректным".