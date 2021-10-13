Re: Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за...

Отправлено: - 10:44

Самая главная проблема молодой семьи - это своё жилье, хоть и в ипотеку, и это не для кого и не секрет, и не новость...



Сами снимали и понимал. получали муж 100тыс и жена 70тыс. Отдай за съём/ком.услуги/интернет/. Минус з.п. жены 70тыс.

Остается 100, минус еда и хоть какие то вещи. И сколько остаётся. Собирайте говорят, копите... и так накопите (возможно) по 50тыс. через года 3-4 на первоначальный взнос, чтобы ещё 10-15лет... нельзя болеть/отпуск-мечта/дети в съёмной квартире - это всё весело.

И если вы жили с родителями, то когда сами, смена работы - это ещё больший стресс, чем платить арендатору, если что то не "сростётся" на новой работе.

Дай бог здоровья и терпения таким вторым половинкам, которые могут "подождать".



Конечно стали больше работать/зарабатывать, накопили на своё,но это сдвинуло детей на несколько лет...



Обидно сейчас за молодёжь, хоть сами и не далеко ушли.

Всё могло бы быть намного раньше (в плане детей) и намного быстрее (в плане заработка), если б этот долбанный банк давал заём молодой семье без первоначалки, под стабильную з.плату, обоих членов семьи.

Смешно было, что в итоге оказалось, что снять деньги и купить жильё (большей площадью) на вторичке было дешевле, чем отдавать деньги банку и ждать заселения через 7 месяцев.



А эта новость про много разводов/цифры/статистика всё болтовня... доступное жильё для молодых, вот основной показатель.

Пахать конечно придётся очень и очень много, других вариантов, кроме как украсть, нет.