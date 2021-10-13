Депутат Мажилиса Дархан Мынбай обратил внимание на большое число разводов в Казахстане - ежедневно в стране разводятся по 150 пар. Для борьбы с этой тенденцией мажилисмен предложил ввести специальные занятия в школах и вузах страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Глубокий корень очень важной на сегодняшний день проблемы кроется в разводе молодежи, в распаде отдельных семей. Так как создание постоянной семьи, многодетность - основа увеличения численности нации.

За период с 2015 по 2019 год общее количество зарегистрированных браков составило 709,6 тысячи, а количество разведенных семей - 274,5 тысячи. То есть по сравнению с зарегистрированными браками количество разводов увеличилось с 35 до 43 процентов. За последние 5 лет в общей сложности зарегистрировано 389 браков в день, а разведено 150 семей", - сказал Мынбай на заседании Мажилиса.

По его словам, в 2019 году было расторгнуто 59 796 браков, то есть за один день разводилось по 164 семьи. В этом году брак расторгли около 120 тысяч человек, из них каждый второй, то есть более 60 тысяч, молодежь в возрасте 18-35 лет. Большая часть разводов приходится на молодые семьи в возрасте 30-34 лет.

В качестве предложения депутат порекомендовал ввести специальные занятия в школах и вузах по популяризации ценностей института устойчивой семьи."Поощрять работу медиации при судах, расширить срок для примирения супругов до шести месяцев. В развитых странах бракоразводный процесс - это долгий и дорогой процесс.

Необходимо совершенствовать механизм поддержки многодетных семей по переводу части пенсионных накоплений, превышающих пределы достаточного размера, в "Отбасы банк" с целью приобретения жилья", - призвал депутат.