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≡ Нобелевскую премию мира вручили журналистам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42551
Нобелевскую премию мира вручили журналистам
Отправлено: 08.10.21 - 15:41
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Премия вручена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". Ее получили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10459
Re: Нобелевскую премию мира вручили журналистам
Отправлено: 08.10.21 - 15:41
#1
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Премия мира и литературы у Нобеля постояно страдает от политической конъюнктуры
Так не должно быть
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
724
Re: Нобелевскую премию мира вручили журналистам
Отправлено: 08.10.21 - 16:36
#2
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очередная "фанера над парижем"
:-P :lol: :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3863
Re: Нобелевскую премию мира вручили журналистам
Отправлено: 08.10.21 - 16:41
#3
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Цитата:
abaika95:

_____Может и Тебе дадут ответ :-P Когда нибудь :-P ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3863
Нобелевскую премию мира вручили журналистам
Отправлено: 08.10.21 - 16:41
#4
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Цитата:
abaika95:

_____Может и Тебе дадут :-P Когда нибудь :-P ;-)

[Исправлено: Гога, 08.10.2021 - 13:45]
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