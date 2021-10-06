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≡ Про заборы, камеры и зарплаты психологов - Какие меры против шутинга приняли в школах Рудного?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42538
Про заборы, камеры и зарплаты психологов - Какие меры против шутинга приняли в школах Рудного?
Отправлено: 06.10.21 - 19:03
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Все школы рудненской агломерации, за исключением СШ в поселке Качар, почти полностью оборудованы мерами против шутинга. Установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, а вокруг учебных заведений поставили заборы. Поможет ли?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
722
Re: Про заборы, камеры и зарплаты психологов - Какие меры против...
Отправлено: 06.10.21 - 19:03
#1
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Цитата:
всего лишь около 98 000 тенге с учетом отчислений. Источник:

Давайте так: не надо оперировать узкими терминами, типа "с учетом отчислений".
Вы должны сказать: 200тысяч тенге на руки. Как минимум.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4859
Re: Про заборы, камеры и зарплаты психологов - Какие меры против...
Отправлено: 06.10.21 - 23:07
#2
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Экономят как всегда, не меньше двести тысяч должны получать
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
83
Re: Про заборы, камеры и зарплаты психологов - Какие меры против...
Отправлено: 06.10.21 - 23:08
#3
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Цитата:
а вокруг учебных заведений поставили заборИ. Источник:

Исправьте, пожалуйста
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
791
Про заборы, камеры и зарплаты психологов - Какие меры против шутинга приняли в школах Рудного?
Отправлено: 06.10.21 - 23:12
#4
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Исправил. Спасибо
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