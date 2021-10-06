Все школы рудненской агломерации, за исключением СШ в поселке Качар, почти полностью оборудованы мерами против шутинга (нападения на учеников, очень часто перерастающие в массовые убийства).

Об этом 5 октября на брифинге заявил руководитель отдела образования Темурхан ЖАЙЛИБАЕВ. Он уточнил, что в школах для безопасности установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, а вокруг учебных заведений поставили забори.

- У нас есть государственная программа по противодействию экстремизму и терроризму, - отметил Жайлибаев. - По этой программе 21 школа в Рудном и прилегающем к нему поселках Качар и Перцевке оснащена камерами видеонаблюдения. Камеры подключены к центру оперативного реагирования управления полиции Рудного. К сожалению, из 746 камер, установленных в организациях образования, системой распознавания лиц обладают только 493. Остальные мы постараемся заменить в следующем году. Турникеты установлены во всех школах. Все они имеют систему оповещения, которая в рабочем состоянии. Есть там и тревожные кнопки, за исключением школ и детсадов в поселке Качар. Там нет охранных фирм, но мы сейчас рассматриваем возможность подключить их к дежурной части полиции.

Заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ добавил, что в прошлом году турникеты на входе имелись только в трех школах, но после нападений на школы в России была поставлена задача обеспечить турникетами все школы до конца 2021 года.

- Понятно, что турникеты не остановят вооруженного человека, даже если он вооружен ножом, - сказал Искаков. - Однако турникеты дают резерв времени, чтобы персонал школы мог отреагировать на нападение. Сейчас мы пытаемся обеспечить объекты, уязвимые в террористическом отношении, заборами. Есть жалобы по школе № 1, где закрыли боковые калитки и оставили центральный ход. Эта мера также вызвана требованиями, которые появились после трагедии в России. Тревожные кнопки были направлены на охрану здания. Сейчас мы их продублировали и теперь сигнал с них поступает не только в охранную организацию, но и сразу в полицию. Мы будем рассматривать и другие шаги, пытаемся ограничить вообще доступ посторонних в школы.

На вопрос рудненских журналистов Искаков ответил, что есть алгоритм действий учителей в случае ЧП. Их отрабатывают в школах раз в три месяца.

Один из способов борьбы с шутингом - раннее выявление потенциальных стрелков. В школах этим чаще всего занимаются психологи. По словам руководителя отдела образования, все школьные психологи имеют высшее образование по специальности "Педагогика и психология". Средняя зарплата у них - всего лишь около 98 000 тенге с учетом отчислений.

- Сама проблема того, что психологи должны выявлять опасных учеников на ранней стадии, она, конечно, есть, - признал Искаков. - Эта проблема есть во всем Казахстане. Я понимаю, что для вас это не оправдание. Обучаться этому нужно постоянно, так как изменения в ребенке порой незаметны. Если ребенок замкнутый, это еще ничего не означает. Здесь нужна очень тонкая работа психологов. Согласен с тем, что зарплата психологов оставляет желать лучшего. Учителям планируют увеличить зарплату на 20%. Мы надеемся, что под это увеличение попадут и школьные психологи.