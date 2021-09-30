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≡ Памяти Ольги Германовны Колоколовой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42491
Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 14:18
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29 сентября 2021 года в возрасте 60 лет скончалась Ольга Колоколова - главный редактор «Нашей Газеты» в 2003-м и 2005-2020 годах. Попрощаться с ней можно будет завтра, 1 октября, в 13.00, в Константино-Еленинском соборе Костаная.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1516
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 15:02
#15
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Цитата:
Оставлю фотографию яркой


У меня на рабочем столе тоже это фото. Ушла в свой сентябрь, как на календаре.
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1307
Re: Памяти Ольги Германовны Колоколовой
Отправлено: 30.09.21 - 15:26
#16
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Светлая память. Земля Вам пухом, Ольга Германовна.
Наверное с возрастом становлюсь сентиментальным. В памяти всплывают воспоминания встречи с вами в редакции НГ среди ваших коллег.
Цитата:
yudjin:
Оставлю фотографию яркой. Такой, какая была Ольга Германовна: яркой, умной, профессиональной, трудолюбивой, живой и непосредственной...

Присоединяюсь к вами написанному!

Соболезную родным и близким.
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