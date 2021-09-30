29 сентября 2021 года в возрасте 60 лет скончалась Ольга Колоколова - главный редактор "Нашей Газеты" в 2003-м и 2005-2020 годах.

Ольга Германовна сформировала стандарты работы журналистов "НГ", которым мы стараемся соответствовать. Для нас, ее коллег, она была не только руководителем с огромным профессиональным опытом и катализатором идей, но и надежным другом, всегда готовым прийти на помощь.

Редакция "Нашей Газеты" выражает соболезнования родным и близким.

Попрощаться с Ольгой Германовной Колоколовой можно будет завтра, 1 октября, в Константино-Еленинском соборе Костаная (ул. Алтынсарина 206, вход с пр. Назарбаева) с 12.00. Отпевание начнется в 13.00.