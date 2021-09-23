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≡ Деньги, которые производят, учат, тренируют
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42459
Деньги, которые производят, учат, тренируют
Отправлено: 23.09.21 - 05:06
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Как фонд «Даму» помогает костанайским предпринимателям развивать бизнес. Об этом рассказали сами руководители предприятий в ходе пресс-тура. Он дал возможность журналистам видеть, на что потрачены кредиты, полученные в рамках государственных программ, и как они работают. Побывали в трех компаниях, действующих в совершенно разных отраслях.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4849
Re: Деньги, которые производят, учат, тренируют
Отправлено: 23.09.21 - 05:06
#1
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По программе даму сроки очень сжатые , что делает ежемесячный взнос просто неподьемной, многие из-за этого боятся рисковать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10521
Re: Деньги, которые производят, учат, тренируют
Отправлено: 25.09.21 - 14:18
#2
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Цитата:
главный менеджер по работе с клиентами Костанайского областного филиала АО Фонд развития предпринимательства «Даму» Елена МАТВЕЕВА

А как можно к вам попасть ? Адрес, телефон записи?
Мне нехватает около 5-6 лямов. Деньги нужны без залога. Залог я выставил на продажу.
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jekiboy
§ jekiboy
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.18
Сообщений:
26
Re: Деньги, которые производят, учат, тренируют
Отправлено: 27.09.21 - 15:10
#3
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"А как можно к вам попасть ? Адрес, телефон записи?"
Бизнес центр что за цумом 2 этаж, адрес хз.Записи вроде нет.
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