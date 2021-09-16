Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 63% влажность
  • З-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аудиосообщения о смерти от прививки ученика школы № 7 в Костанае опровергли облздрав и полиция
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42380
Аудиосообщения о смерти от прививки ученика школы № 7 в Костанае опровергли облздрав и полиция
Отправлено: 16.09.21 - 10:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужские голоса сообщали, что привитые школьники в тяжелом состоянии в больнице, а 9-летний мальчик умер. Сегодня эту информацию опровергли.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2000
Re: Аудиосообщения о смерти от прививки ученика школы № 7 в...
Отправлено: 16.09.21 - 10:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://специалисты правоохранительных органов вскорости установят//

ВСКОРОСТИ - это правильное, в данном случае, применение этого слова, в официальном сообщении или пресс-релизе гос.органа??
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1832
Re: Аудиосообщения о смерти от прививки ученика школы № 7 в...
Отправлено: 16.09.21 - 12:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

:-) вскорости, пошти чичас прям
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: 111, maxsaf, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS