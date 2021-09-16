Аудиофайлы о том, что ученикам костанайской школы № 7 тайно делали прививки, распространяются в соцсетях и мессенджерах. Мужские голоса сообщали, что привитые школьники в тяжелом состоянии в больнице, а 9-летний мальчик умер.

Средняя школа № 7 /Фото из архива "НГ"

В чаты скидывали три голосовых сообщения от разных мужчин.

Сегодня, 16 сентября, эту информацию опровергли в управлении здравоохранения и департаменте полиции Костанайской области.

- Во-первых, прививки от коронавируса в Казахстане детям не делают! - отмечается в официальном пресс-релизе управления здравоохранения. - Информация о смерти и тяжёлом состоянии детей после прививок в 7-й школе Костаная - ложь. Уверены, что специалисты правоохранительных органов вскорости установят личность человека, который выдумал и распространяет ложную информацию.

В отношении всех трёх мужчин начали досудебное расследование по ст. 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

- В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление мужчины, распространившим заведомо ложную информацию о прививках детям в школе № 7 города Костаная, - сообщила советник начальника ДП по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - Полицейские предупреждают об уголовной ответственности за ложные рассылки и публикации в соцсетях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.