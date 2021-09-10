Отправлено: - 15:26

Я знал, что конституция гарантирует защиту многонационального народа Казахстана, запрет на притеснение по языковому или социальному принципу. Поэтому без особого интереса отнесся к пещерному национализму онлайн-партии «Тил майданы»,

члены которой ходили по торговым точкам и требовали говорить с ними только на госязыке.

Бесит не сам факт языкового конфликта - хотя большой вопрос, куда в этой истории смотрела, например, Ассамблея народов Казахстана, -

Ну вот и редакция потихоньку решила высказаться на тему языкаА то отмалчивались,думал может не интересно,ан нет,гляди ж ты,решили запустить сначала молодого журналиста))Цитата:Да конституция гарантирует равные условияТолько вот почему-то гос язык не все хотят использовать в сфере обслуживания хотя об этом есть четкая регламентация по законуНарушение конституции? Чтож не поднимите эту тему тов.ГГ?)) Или конституцию нарушают только пещерные националисты со стороны Куатовцев а пещерные националисты из числа владельцев магазинов (особенно из актау) белые и пушистые? Дилемма)Цитата:Журналистика родная сестра пропагандыПрежде чем утверждать подобное о том что активисты требовали говорить ТОЛЬКО на гос языке,лучше перепроверить факты чтобы удостоверитьсяА не наврали ли вы? Вот тогда журналист является журналистом а не пропагандистом своих (или чужих) идейЦитата:А с чего ассамблея народов Казахстана должна вмешиваться в вопрос о использовании языка в сфере обслуживания?Активисты где то во время своих рейдов оскорбляли представителей этнических диаспор?Вроде они везде утверждали,будь вы хоть японцем или кенийцем дело не в нации дело в равном использовании гос языка