«Радует, что хотя бы право на мирное собрание еще работает на граждан»

Конституции Казахстана 30 лет. В этом году отмечаем юбилей самого либерального и оппозиционного документа республики, известного еще тем, что положения основного закона страны часто так и остаются на бумаге.

Впервые о конституции я узнал в школе. В сравнении с учебниками это была небольшая книжечка, которую как дополнение мы носили на уроки «Общества и права». Немногие из моих одноклассников прочитали документ до конца. Большинство останавливались на первой главе, где «Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».

Я помню, как нам рассказывали о президенте, кто и как его избирал, о его полномочиях и роли парламента. Гораздо поверхностно мы знакомились со статьями, которые гарантировали право на мирные собрания. Еще хуже изучали гарантированные конституцией свободу слова и равенство перед законом. Хотя, когда я закончил школу и университет, пошел работать в газету, именно эти статьи больше всего стали полезны в жизни.

Я знал, что конституция гарантирует защиту многонационального народа Казахстана, запрет на притеснение по языковому или социальному принципу. Поэтому без особого интереса отнесся к пещерному национализму онлайн-партии «Тил майданы», члены которой ходили по торговым точкам и требовали говорить с ними только на госязыке. Такой национализм есть везде, но реакция представителей полиции, которые должны защищать конституцию, оказалась неприятной. Один из роликов, снятый в Костанае, я попросил прокомментировать в департаменте полиции.

- Соблюдение языковой политики не наша компетенция, это вопрос к управлению языковой политики, эта статья даже не наша подследственность, - ответили мне.

А спустя сутки на уровне республики заявили, что МВД проверит видео «языковых рейдов». Бесит не сам факт языкового конфликта - хотя большой вопрос, куда в этой истории смотрела, например, Ассамблея народов Казахстана, - пугает реакция властей. Пример ДП не единичный в массе госорганов.

Добиться от ответственных лиц за 30 лет независимости защиты гарантированных конституцией прав не стало легче. Люди на жалобы получают отписки, а судебные тяжбы редко дают результат. Зато гораздо проще оказалось по примеру костанайских автомобилистов выйти на площадь и хором пригласить акима на разговор. В том же ряду история дома № 6 в мкрн. Юбилейный Костаная, где жители жаловались на косяки строительства. Писали, вели переговоры с властями – без результата. Стоило выйти к облакимату - и сразу чиновники всех рангов начали активно решать проблему. Смахивает на тенденцию. Радует, что хотя бы право на мирное собрание еще работает на граждан. Пугает, что часто это последний и единственный аргумент в разговоре с властями.

Юбилей конституции оказался одним из самых незаметных праздников. Если бы не дополнительный выходной, то вряд ли бы люди относились к этому дню как к чему-то особенному. День города запомнился костанайцам наверняка больше, чем день основного закона РК.