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Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42324
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:22
Открылась начальная страница, которая предлагает войти по номеру телефона и паролю или авторизироваться через сайт "Правительства для граждан". Так как у меня имеется электронный ключ, я выбираю второй вариант.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13088
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:22
1 сентября прошел опрос за семью,
никаких проблем не возникло,
входил через егов,
получил оповещение что вопрос прошел.
вопросы конечно идиотские,про ходьбу по ступенькам,
про мертворожденных детей,
про госязык-на ответ не владею,
надо пояснить как не владею-
не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..
рс.
в оповещении (на трех языках)написано сохранять его до 10 ноября,
а при выезде за границу иметь с собой.
зачем только? не выпустят что-ли?
[Исправлено: alex_60, 08.09.2021 - 11:36]
никаких проблем не возникло,
входил через егов,
получил оповещение что вопрос прошел.
вопросы конечно идиотские,про ходьбу по ступенькам,
про мертворожденных детей,
про госязык-на ответ не владею,
надо пояснить как не владею-
не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..
рс.
в оповещении (на трех языках)написано сохранять его до 10 ноября,
а при выезде за границу иметь с собой.
зачем только? не выпустят что-ли?
[Исправлено: alex_60, 08.09.2021 - 11:36]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12113
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 10:38
Цитата:
Надо же, надо же, надо ж такому случиться!
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться!
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться
Но не могу, не могу, не могу, не могу
Не могу и не хочу
alex_60:
про госязык-на ответ не владею, надо пояснить как не владею- не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..
про госязык-на ответ не владею, надо пояснить как не владею- не понимаю,не могу писать,не могу читать,не могу говорить..
Надо же, надо же, надо ж такому случиться!
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться!
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться
Но не могу, не могу, не могу, не могу
Не могу и не хочу
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 770
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 11:25
Я 4 попытки делал и никакого толку, техподдержа на письмо не отвечает. Да и хрен с ними!
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.09.21
- Сообщений:
- 1
Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ" попытался исполнить гражданский долг
Отправлено: 08.09.21 - 11:42
Всё работает отлично. Отвечай на вопросы. Если не умеешь читать и понимать вопросы, попроси более грамотных соседей или друзей. Критика без аргументов - это клевета.
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.09.21
- Сообщений:
- 2
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 12:20
А я спокойно переписал свою семью. Да позже было, когда помогал родне да родственникам, что смс с цона не приходила. пробовал, через Айту и Егов без проблем (нажимаем на соответствующие значки на самом сайте). Думаю нагрузка основная идет, потому что по номеру телефона пытаются зарегистрировать - ЦОН должен отправить смс для пробующих пройти перепись, а также кто пытается зайти на егов, вот вам и нагрузка. А айту от себя отправляет коды без проблем, там маленькая нагрузка. Я сам программист, занимался разработкой сайтов раньше, где-то сопровождал, тоже следили за нагрузкой. С компа не получается, попробуйте с телефона, просто может проблема не с браузером, а с устройством, либо поменять время сдачи. Днем, вечером после работы - думаю все пробуют зайти, пройти - вот Вам и загруз и проблемы с сайтом.
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.09.21
- Сообщений:
- 2
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 12:26
Ну и пройти Онлайн мне кажется лучший вариант, прошел когда удобно, на все вопросы сразу в документах дома спокойно находишь ответы. Я допустим забываю год брака своего а так открыл свидетельство и ответил. Лучше пройти онлайн, чем потом, когда придет человек и будет спрашивать тебя по всем вопросам. Потом будут другие дела. Как-то так
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.03.21
- Сообщений:
- 2
Re: Перепись зависла - Как гражданский журналист "НГ"...
Отправлено: 08.09.21 - 15:01
Статья из разряда: лишь бы че написать. Сам прошел перепись без всяких прошел, с авторизацией через ЭЦП на егов. Ну не получилось - жди переписчиков!
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