Прошла неделя после старта основного этапа Национальной переписи населения.

На официальном сайте, специально созданном для этой цели, читаем: «В период с 1 сентября по 15 октября 2021 года, т. е. в первые 45 дней переписи населения, казахстанцы смогут в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи».

Я тоже попробовал выполнить свой гражданский долг и в трепетном волнении набрал в поиске фразу: Национальная перепись населения. Поиск выдал результат. Открылась начальная страница, которая предлагает войти по номеру телефона и паролю или авторизироваться через сайт "Правительства для граждан". Так как у меня имеется электронный ключ, я выбираю второй вариант. Не хотелось бы говорить: «Что и следовало ожидать», но дальше намерений дело не пошло.

Сайт "Правительства для граждан" egov.kz после ввода ключа и пароля начал выдавать сообщение: "Произошла техническая ошибка". Кое-как пробившись через электронные дебри, мы все же попадаем на сайт Национальной переписи, где нас ждет вращающийся кружочек. И на этом всё. Ожидание более часа, обновление страницы, использование четырех различных браузеров – ситуацию не изменило. На сегодня миссия провалена.

"В Казахстане каждый важен!" - торжественно сообщает нам официальная страница. Но при этом вспоминается анекдот:

- Доктор, меня все игнорируют...

– Следующий!

Подготовка к переписи официально стартовала 1 июня. Но разговоры о ней велись еще с позапрошлого года. На сайте egov.kz читаем: «В Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет. Последняя кампания проходила в 2009 году, следующая должна была состояться в 2019-м. Однако с учетом ряда организационных моментов, связанных с подготовкой и проведением переписи, было принято решение провести ее в 2020 году. В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране принято решение о переносе Национальной переписи населения на октябрь 2021 года».

То есть, готовились в 2019 году, в 2020 году перенесли на 2021–й и все равно ничего не работает. Несмотря на выделенные средства в размере более 8 млрд тенге.

Время еще есть, возможно, мне повезет в другой день. Пока же остаюсь искренне ваш, человек без… всего.

Автор - гражданский журналист "НГ"