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≡ «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха «Радуга» прокомментировал нападение медведицы на ребенка в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42322
«Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха «Радуга» прокомментировал нападение медведицы на ребенка в Костанае
Отправлено: 07.09.21 - 15:48
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Пятилетняя девочка пострадала от нападения медведицы в Костанае. Инцидент произошел в воскресенье, 5 сентября, на базе отдыха «Радуга», расположенной в 27 км от областного центра. Полиция сообщила, что медведица укусила девочку за ногу. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
690
Re: «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха...
Отправлено: 07.09.21 - 15:48
#1
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Отстаньте вы от Сани! Там забор до клетки! Зачем перелезла,куда смотрели родители??
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9775
Re: «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха...
Отправлено: 07.09.21 - 16:30
#2
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Цитата:
Сабыр:
Там забор до клетки! Зачем перелезла,куда смотрели родители??

А должен быть не до клетки
А от клетки метра два
Да и высокий к тому же
Владелец попал конкретно
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1362
Re: «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха...
Отправлено: 07.09.21 - 17:03
#3
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сэкономил на ограждении и видеофиксации - в итоге пострадал ребенок и медведицу теперь, скорее всего, пристрелят
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2072
«Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха «Радуга» прокомментировал нападение медведицы на ребенка в Костанае
Отправлено: 07.09.21 - 17:13
#4
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Давно пора надо проявить силу воли и пристрелить ее.
Это как пристрелить бродячую собаку во избежании такого же действия..
Не мы как говорится такие, жизнь такая..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4651
Re: «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха...
Отправлено: 07.09.21 - 18:55
#5
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Марик, ну живодер прям! Так нельзя. Животное ни при чем! Родителям нужно было головой думать и следить за ребенком! :-x
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4818
Re: «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха...
Отправлено: 07.09.21 - 19:46
#6
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Сейчас всячески будут обвинять хозяйна медведя во всех грехах, априори унять халатность родителей.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7698
«Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха «Радуга» прокомментировал нападение медведицы на ребенка в Костанае
Отправлено: 07.09.21 - 19:49
#7
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Да действительно, попал мужик по самое не хочу не за что.
При желании в любой вольер можно залезть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2072
Re: «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха...
Отправлено: 07.09.21 - 22:32
#8
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Цитата:
Алиса:
Марик, ну живодер прям!

Привет Алиса, да, согласен, ни при чем.
Но все же, жить медведь должен среди природы, а теперь куда его, в зоопарк и там ясно же, что его разделают на мясо, другим животным..
По мне застрелить, так более гуманно..
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
151
Re: «Подтолкнула ножкой сахар к клетке» - Владелец базы отдыха...
Отправлено: 08.09.21 - 09:49
#9
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В смысле пристрелить медведицу? Совсем уже что ли? А может родителей наказать за то, что недосмотрели за ребенком?
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