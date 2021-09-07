Пятилетняя девочка пострадала от нападения медведицы в Костанае. Инцидент произошел в воскресенье, 5 сентября, на базе отдыха «Радуга», расположенной в 27 км от областного центра. Полиция сообщила, что медведица укусила девочку за ногу. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Фото из архива "НГ"

Родственники девочки распространили сообщение о том, что медведица сделала подкоп из клетки, высунулась и схватила ребенка за ногу.

- Никакого подкопа не было, - сообщил «НГ» владелец базы отдыха «Радуга» Александр ПАНИН. - Клетка находится на возвышенности, два года назад я усилил ограждение, сделал его двойным. На допросе в полиции мама рассказала, что они вместе с 5-летней дочерью кормили медведицу кусковым сахаром, бросали его к клетке. Папа был в беседке, потом девочка сама стала бросать сахар. Один из кусков отскочил от клетки и девочка решила ножкой подтолкнуть сахар к клетке, там ячейки 10х10. Видимо, у медведица сработал инстинкт хищника, она схватила лапой ребенка и подтащила к клетке...

По сообщениям врачей, были «произведены органосохраняющие операции. Но учитывая тяжесть травм, нарушение сосудистого рисунка, длительное воздействие грязи, вопрос о сохранении конечности еще стоит».

Александр Панин пояснил «НГ», что купил четыре участка на базе отдыха «Радуга» в 2019 году. На одном из участков в клетке находилась медведица Катя. Прежний хозяин рассказывал, что животное ему оставили в залог 9 лет назад.

- Я ее просто пожалел, кормил, покупал мясо, его варили, чтобы она ничего сырого не ела, - сообщил Панин. - Я с самого начала предпринимал попытки отдать медведицу, даже пытался сдать в российский зоопарк, который застрял у нас в прошлом году из-за карантина, но никто не хотел ее брать. Честно? Была даже мысль застрелить ее, но друзья отговорили, мол, напишут, что животное убил, что негуманно. А теперь думаю: лучше б я ее застрелил! Молюсь каждый день за девочку...

По словам Панина, он предлагал родителям помощь и с лекарствами, и с лечением в клиниках России, но они пока отказались. Сейчас владелец «Радуги» постоянно находится с ними на связи, регулярно узнает, в каком состоянии ребенок.

По сообщениям департамента полиции Костанайской области, по данному факту отделом полиции Костанайского района начато досудебное расследование по ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Санкция статьи предполагает штраф в размере до 80 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 20 суток. Проведены первоначальные следственные действия.

Что будет дальше с медведицей — вопрос, на которой пока никто не может ответить, как и на вопрос о том, могла ли она все эти годы находиться на базе отдыха, куда открыт доступ всем желающим.

- Мы лицензии на открытие баз отдыха не даем и не контролируем их, - сообщила «НГ» руководитель отдела туризма управления предпринимательства Костанайской области Жаркуль АЛЬСУРОВА. - Допустимо, чтобы там содержался медведь? Хороший вопрос, но я не могу на него ответить, это не в нашей компетенции. Мы регулируем только внутренний туризм. Чаще всего на республиканском уровне рекламируем наши изюминки — санаторий «Сосновый бор», «Джайляу», Наурзумский заповедник, но даже их деятельность не проверяем.

В отделе предпринимательства акимата Костанайского района, на территории которого находится база отдыха «Радуга», тоже пояснили: разрешение на открытие базы не давали и не контролируют ее деятельность.

- Возможно, вам лучше обратиться в департамент природных ресурсов, - отметила руководитель отдела Татьяна ШАБАЕВА. - Знаю, что предприниматель Панин добросовестный, действительно пытался отдать медведицу лесникам, но никто ее брать не хотел. Нужно поднять вопрос о том, что сейчас с ней делать...

Александр Панин сообщил «НГ», что проверки на его базе были, но кто именно его проверял, не знает. В любом случае ни одного замечания о том, что медведицу нужно убрать или что он не может ее содержать, ему не поступало. Спрашивали лишь, хорошо ли он ее кормит.

Кстати, о медведице Кате «НГ» уже писала. В начале июня 2019 года подписчица нашего аккаунта в Instagram Наталья призывала спасти медведицу, которая живет на базе отдыха "Радуга".

- На базе отдыха «Радуга» в ужасных условиях содержится медведица, на улице жара, у неё нет воды, еды, тенька! - написала нам Наталья 2 июня 2019 года. - В клетке очень грязно, ужасно воняет! Прошу призвать к ответственности владельцев базы отдыха "Радуга". Не первый год там живет медведица.

По словам Александра Панина, тогда у него и возникла мысль пристрелить животное, но в итоге клетку привели в порядок, а владелец даже предоставил фото чистенького зверя. Сейчас ситуация изменилась и хозяина базы вновь обвиняют, только в еще более серьезном упущении при содержании медведицы.