Несчастный случай произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга". Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Как сообщают в соцсетях очевидцы и близкие пострадавших, родители с 5-летней девочкой приехали на базу отдыха, где находится клетка с медведицей Катей. Мама с дочкой решили покормить животное. Медведица отреагировала мирно. Позже девочка уже без мамы подошла к клетке.

- Медведица схватила за ногу девочку и несколько раз укусила ребенка. На крик прибежали родители и отдыхающие. Ребенка удалось вырвать из пасти медведицы, - сообщили в пресс-службе ДП. - Девочка с укусами голени была доставлена в детскую областную больницу.

Отвечая на запрос журналистов, в департаменте полиции сообщили, что по данному факту отделом полиции Костанайского района начато досудебное расследование по ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Санкция статьи предполагает штраф в размере до 80 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 20 суток. Проведены первоначальные следственные действия.

Напомним, медведица Катя досталось хозяину базы отдыха от прежних хозяев. Об этом стало известно два года назад, когда в соцсетях распространяли видео, в котором отдыхающие переживали за условия содержания животного.

Как отметили в полиции, по словам посетители базы отдыха, медведица в настоящее время находится в клетке, около нее установлены таблички с предупреждающими надписями с информацией о соблюдении мер предосторожности.

В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что состояние ребенка при поступлении в больницу оценили как крайне тяжелое.

- Тяжесть обусловлена характером травмы, повреждений, травматическим и геморагическим шоком. Ребенок размещен в отделение реанимации, - сообщили в пресс-службе. - После проведения противошоковых мероприятий ребёнку была оказана помощь на уровне операционной. Пока произведены органосохраняющие операции. Но учитывая тяжесть травм, нарушение сосудистого рисунка, длительное воздействие грязи, вопрос о сохранении конечности еще стоит. Состояние ребенка по-прежнему расценивается как крайне тяжёлое.