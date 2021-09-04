Отправлено: - 13:37

юля елиссева:

е. Один, в своё время устроил гонки за женой со стрельбой, теперь вот другая по пьяни столб сшибает...

[Исправлено: Серый волк, 04.09.2021 - 10:46]

Цитата:Сейчас форумный нурлыкун Абайка протрезвеет напишет вам что всё неправда, вы поуехали и клевещете из-за границы и вообще вон у вас в РФ (канадогермании) столбов не осталось, их все-все пьяные судьи посбивали.