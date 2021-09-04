Этот факт официально подтвердили в пресс-службе Костанайского областного суда. Как сообщали ранее СМИ, судья Бакыткуль Кадырова не справилась с управлением и въехала в столб неподалеку от детской площадки в мкрн. Аэропорт.

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Сейчас материалы о ДТП рассматривает ДПС Костанайской области.

"К сожалению, этот факт подтвержден: Кадырова Б.И. совершила ДТП, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении суда. - "Судья Кадырова Б.И. в данный момент находится в отпуске без содержания. Все дела из ее производства перераспределены другим судьям."

Как отмечает пресс-служба областного суда, согласно закону "судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка". Вопросы дисциплинарного взыскания находится в компетенции Судебного жюри при Высшем Судебном Совете.

Кроме того, материалы отношении Бакыткуль Кадыровой направлены в Комиссию по судейской этике Костанайского филиала Союза судей.