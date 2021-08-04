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≡ Полная вакцинация в 3 раза снижает риск заражения коронавирусом - ученые
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42087
Полная вакцинация в 3 раза снижает риск заражения коронавирусом - ученые
Отправлено: 04.08.21 - 16:10
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Анализ результатов ПЦР-тестов показал, что полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.
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§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
203
Re: Полная вакцинация в 3 раза снижает риск заражения...
Отправлено: 04.08.21 - 16:10
#1
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по мнению британских учОных? :lol:
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§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
75
Re: Полная вакцинация в 3 раза снижает риск заражения...
Отправлено: 04.08.21 - 16:11
#2
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Ровно столентия назад были тоже "УЧЕНЫЕ" и вот что они утверждали! И таких примеров в истории даже недавней море! Вот пожалуста :
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