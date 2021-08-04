Исследование показало, что полностью вакцинированные люди в три раза меньше рискуют заразиться коронавирусом по сравнению с невакцинированными людьми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Имперского колледжа Лондона.

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Результаты исследования, проведенного учеными Имперского колледжа Лондона и исследовательской компанией Ipsos MORI, были основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля.

Отмечается, что 527 из них имели положительный результат ПЦР-тестирования, что дало общую распространенность 0,63 процента. Часть из них была успешно проанализирована в лаборатории для определения их происхождения, 100 процентов при этом оказались дельта-вариантом коронавируса.

Люди, которые не были вакцинированы, имели в три раза более высокий риск заражения, чем те, кто получил обе дозы вакцины. Уровень распространенности составил 1,21 процента для непривитых респондентов и 0,40 процента для полностью вакцинированных.

Кроме того, анализ результатов ПЦР-тестов также показал, что полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.

Профессор Имперской школы общественного здравоохранения и директор программы обследования Пол Эллиот сказал, что полученные результаты подтверждают предыдущие данные, показывающие, что обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения.

"Однако мы также можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не является 100-процентно эффективной, и мы знаем, что некоторые полностью вакцинированные люди все еще могут заболеть от вируса. Поэтому даже с ослаблением ограничений мы все равно должны действовать с осторожностью, чтобы помочь защитить друг друга и сдержать уровень инфекций", - пояснил профессор.